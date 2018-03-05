〈台塑企業春酒〉環評對麥寮海淡廠限制多 王文淵大嘆：要求相當不合理

對於環評小組要求台塑企業 (1301-TW) 麥寮海水淡化廠建成後，每年須在 2 月至 5 月枯水期間日產 10 萬噸淡水，台塑企業總裁王文淵今 (5) 日大嘆要求不合理。

台化 (1326-TW) 副董事長洪福源則說，沒有企業的工廠能保證 4 個月內 100% 全能而平順運轉，這可說是環評制度 30 年來所開的先例，且可能造成台灣投資環境阻礙。

環評小組日前有條件通過麥寮海水淡化廠環評審查，要求台塑在枯水期的 120 天內，每日提供 10 萬頓淡水，對此，王文淵表示，「我們是人、不是神！人難免會生病，機器難免會故障」，他也大嘆，通過環評後，海水淡化廠還非開不行，環評小組甚至還開出無法達到的要求，認為其對台塑海水淡化廠的要求相當不合理。

台塑化董事長陳寶郎指出，台塑企業投資 54 億要興建海水淡化廠，在能力所及範圍，當然盡量配合政府要求維持高產能，但沒有人能保證每日淡水生產量就是 10 萬噸，其中包括海水水質、設備可能故障等變因，均會影響產出結果，若說每日產量得達到 10 萬噸，未達到標準就要罰錢，這些要求將非常不合理。

洪福源也說，沒有企業的工廠能保證 4 個月內 100% 全能運轉，且運轉中沒有出現問題，另一方面，海水淡化原料是變化性的，若刮颱風下大雨，海水濁度太高，進料時就會出現問題，怎麼可能保證 120 天全能運轉，他認為，環評委員離開工業太遠了，應該來工廠了解一下實際運作狀況。

洪福源表示，當初會做海水淡化廠是應某次環評要求而做備用水源，但這次環評結論相當不合邏輯，這可說是環評制度 30 年來所開的先例，且這個先例並不科學，而此例一開，恐怕以後沒人敢來台灣投資，將對台灣產業投資環境造成很大的阻礙。