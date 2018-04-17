有線寬頻(01097-HK)獲4.3億港元貸款

有線寬頻(01097-HK)公布，公司的全資附屬公司有線電視(作為借款人)及公司(作為擔保人)确認接納由一間銀行(作為貸款人)出具的信貸函，内容有關4億港元循環信貸而貸款人可随時及在任何情況下于2019年2月28日前作出審查；及公司(作為申請人)代表公司的全資附屬公司香港有線新聞速遞有限公司(連同有線電視統稱「該等借款人」)确認接納由貸款人出具的有關3000萬港元最長期限為五年的履約保證信貸的信貸函，而貸款人可随時及在任何情況下于2019年2月28日前作出審查。

根據關于循環信貸及履約保證信貸的信貸函，該等借款人已承諾，公司的控股股東永升(亞洲)有限公司將持有公司已發行股份總數35%以上；是公司的單一最大股東。如有違反上述契諾，則貸款人有權随時暫停、撤銷或要求償還所給予相關借款人的各項信貸的全部或任何部分，或釐定是否準許關于各項信貸的提取。于本公告日期，永升(亞洲)有限公司持有公司已發行股份總數約43.22%。

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