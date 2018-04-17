【港股收評】騰訊(00700-HK)400元關口已失 大市一片灰濛

股王騰訊控股(00700-HK)再次成為投資者關注對象，因為騰訊終於失守400元，即早前建立的血肉長城終於失守之餘，更曾觸及395元這一個月低位。騰訊在午後突然跌幅加大，並跌穿400元關口，與內地監管機構對騰訊多隻遊戲進行排查有關。有關消息可以發酵多久？目前難以預測，因為遊戲收入乃是騰訊最主要收入來源，在事件未有全面解決方法之前，投資者宜對騰訊保持一段距離，不應太急於低撈。

至於會否下試380元？不排除，投資者可以嘗試設定在380元入市。不代表380元價位是牢不可破，但至少在此水平入市，再損手空間有關。若在380元前出現反彈，又是否可以力追？還是按照早前的策略，看看可否在短期內企穩在400元，才再作定奪。一切以是否下試380元，以及企穩400元作界線。

在騰訊在午後跌幅擴拖累下，大市亦 重拾跌勢，只能險守3萬點。大市在未來數日的戰場，相信會於3萬點，若失守亦不足為奇。投資者在現水平仍可以入市，但是不應期望可以在短期內取得理想回報之餘，更預期走勢會日益波動，請投資者入市前要有心理準備。

恆生指數收市報30062點，跌252點；國企指數收市報11900點，跌107點，成交額為1171.9億元。

手機設備股果然仍是投資者沽貨對象，若明日市況回穩時，或許會有反彈，惟相信屬死貓彈，投資者不宜低撈。至於醫藥及教育股則是較難處理的股份，相關股份肯定是今年投資主題，亦相信往後仍是投資者炒作對象。惟目前市況不理想，若在未來兩至三日大市仍乎回穩，相信教育及醫藥股難有起色，所以不建議投資者在未來數日大手低撈，反而要考慮將在較早時間買入的貨沽出套現，以增強整體防守力。若手上的持貨是在最近的高位才入手，便要嚴守止蝕位。

2018年4月17日下午4時52分

文﹕張偉倫

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