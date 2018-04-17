【華冠投顧】武傑電台:國際情勢動盪!台股大跌百點?!

◆ 箱型震盪 13

台股賣壓異常沉重，早盤指數小跌 - 1 點開出，雖然一度由黑翻紅；但是在賣壓不斷的殺出下，加權指數一路震盪走低，收盤大跌 - 144 點作收，收在 10810 點，成交量 1527 億。

早盤亞股風平浪靜下，台股賣壓卻是異常大；讓原本陷入膠著的台北股市，突然出現一場『西北雨』。但是，對於今天的殺盤，有別於 2/6 重挫 - 542 點、3/23 重挫 - 182 點，僅管跌幅都比今天 - 144 點大。但是對於 k 棒的關鍵性，今天卻是『市場信心』的失控；在國際沒有重大利空下，台股卻是領先下跌，投資人必需留意盤勢近期的變化。明天就是台指期結算，以今天期貨表現來看，今天明顯反應過度；所以明天可望『先彈再說』，只是盤勢能否順利重返月線，將是未來多空表態關鍵。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤跌 1 點，最終收盤收跌 144 點，收在 10810 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



◇ 武傑關注個股:

1. 欣銓 (3264):

3 月營收 6 億 5022 萬 6000 元，較上月增加 4.74%，較 106 年同月增加 2.70%；累計 107 年 1-3 月營收 19 億 3322 萬 9000 元，較 106 年同期增加 7.32%。

操作建議： 股價逆勢走高，可望走出『破底翻』格局；短線可多方操作，設定好停損點。短線支撐：35 塊。

2. 統盟 (5480):

董事會通過啟用庫藏股機制，自今日起，在股價 17.4 元以下買回，預計買回張數達 1 萬張，買回庫藏股的主要用途為消除股本。

操作建議：庫藏股消息面激勵，留意買回情況即可。短線可望挑戰去年高點 15 塊位置。

3. 亞光 (3019):

3 月營收 15 億 5842 萬元，較上月增加 44.86%，較 106 年同月增加 8.25%；累計 107 年 1-3 月營收 40 億 7175 萬 4000 元，較 106 年同期增加 8.11%。

操作建議： 受到玉晶光的帶動，股價放量攻擊；不過，股價明顯偏高，保守看待即可。短線支撐：108 塊。

4. 橘子 (6180):

3 月合併營收新台幣 16.2 億元，較去年同期成長 143%，較 2 月則下滑 20.5%；第 1 季合併營收達 56 億元，年增 152%，為單季營收歷史新高紀錄。

操作建議： 短線跌幅已深，第一季可望繳出亮眼的獲利成績；建議短線跌深可短線操作。短線支撐：60 塊。壓力：70 塊。

5. 大毅 (2478):

3 月合併營收 4.18 億元，較去年同期增 29.9%，創歷史新高，但單月稅後純益僅 300 萬元，較去年同期減 80.8%，每股稅後純益 0.02 元。

操作建議：股價相對公司獲利不算便宜，逢高可減碼獲利了結。短線支撐：48 塊。

◇ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

5480 統盟、4707 磐亞、2492 華新科、3019 亞光、8432 東生華、6283 淳安、3596 智易、4107 邦特… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6533 晶心科、2388 威盛、6150 憾訊、3673TPK-KY、3228 金麗科、2425 承啟、6180 橘子… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估