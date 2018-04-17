【港股解碼】遠東環球，打造“外幕牆”新天地

近期，港股上市公司年度業績報告紛紛出爐，遠東環球也不例外，在2018年4月11日發布了2017年年度業績報告。

截至二零一七年十二月三十一日止，該集團年度實現主營業務收入29.11億元港幣，同比增長10%；核心業務盈利港幣1.56億元（不計算美國稅務改革影響），經審核股東應占溢利港幣1.01億元，同比增長14.8%，每股盈利港幣4.68仙，同比增長14.1%。

重點著眼于港澳地區的外幕牆業務

遠東環球業績整體向好，不過衆多讀者並不知道遠東環球是做何業務？那麽不妨先簡單了解一下遠東環球的基本業務。遠東環球集團成立于一九六九年，專爲高端物業發展項目提供一站式幕牆及建築物外牆解決方案，是全球領先的專業工程公司之一，多年來于北美、中國、澳洲及英國等地營運多個地標性項目。

遠東環球集團旗下業務主要分爲三大部分，分別爲總承包業務、外幕牆業務以及運營管理業務。這三大業務板塊在2017年有哪些亮眼的表現呢？

建築承保業務：遠東環球積極參與香港中小型房産建設項目，建築承保業務整體發展事態良好。在該業務上，集團實現新簽約合同爲港幣12.06億元，同比增長126.2%。在2017年內，共中標住宅發展項目514個。

外牆工程業務：在此項業務，集團主要將市場瞄向香港及澳門地區，並且在期內實現良好的業務發展。香港地區幕牆市場整體需求偏向旺盛，澳門雖不如香港在此業務發展活力乍現，但澳門經濟已經見底，預期未來也會有不錯的市場空間。在期內，集團新中標科學園第一階段擴建專案、九龍觀塘海濱道123號等項目。外牆工程業務作爲集團最大收入來源項，積極的爲公司的穩定利潤增長做出貢獻。

運營管理業務：遠東環球在期內繼續加大對內地投資轉型及運營管理業務的拓展力度，集團緊跟國家政策、積極探索産融結合模式，運營管理業務或將迎來上升空間。

遠東環球上漲態勢良好，2018業績值得期待

在2017年中，我國經濟保持穩定回升，經濟轉型深入發展，與此同時，美國經濟穩健發展、美聯儲持續加息並開啓縮表進程、歐洲、日本、英國等發達經濟體複蘇事態穩定。全球經濟呈現周期性複蘇局面。在2017年整體經濟情勢較爲穩定的背景下，遠東環球業務發展得以良好環境的支撐。

二零一七年度，集團共承接工程38項，合約額總額爲港幣41.79億元，其中玻璃幕牆工程港幣28.77億元占比68.84%；樓宇建築工程港幣12.06億元占比28.87%；運營服務港幣0.96億元占比2.29%。

截至二零一七年十二月三十一日止，遠東環球年度實現主營業務收入29.11億元港幣，同比增長10%。經審核股東應占溢利港幣1.01億元，同比增長14.8%。對比5年來的財務變化，可以清晰明了的發現，遠東環球無論是營業額還是股東迎占利益，都是以一種持續上升的態勢表現出來。在整體良好的經濟形勢下，遠東環球不斷提升行業競爭力，充分發揮企業的內部協同效應，積極推進各項經營戰略部署，遠東環球三大業務維持穩定增長，推進進程事態良好。

遠東環球風行“誠信、創新、務實、求精”的將诶新價值觀，以及踐行“品質保障、價值創造”的經營理念，對企業自身進行嚴格管理、不斷追求社會的持續增值，打造百年長青基業，積極的向著“傳統業務與新業務雙核驅動的現代化國際集團”的目標邁進。

2018年，全球經濟將延續複蘇態勢，宏觀經濟穩中向好。這爲遠東環球的2018年提供了良好的“生長”環境。在既定的目標兼具行動的力量，相信遠東環球不會走的太差。

■ 作者｜王潤萍

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