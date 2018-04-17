兩天找到新教長藍委疑吳茂昆當「卡管案」打手

行政院昨宣布，新任教育部長由中硏院院士、東華大學前校長吳茂昆出任，不過外界質疑吳茂昆是專門來解決「卡管案」，對此，國民黨團書記長李彥秀今（17）日表示，以吳茂昆過去相關的意識型態，來擔任教育部長，不難想像教育部未來還是持續變成民進黨的政治黑手部。

李彥秀說，兩岸學術正常交流，是國民黨鼓勵的政策，相關標準應該要一致，吳茂昆對於整體國民教育，沒有清楚擘畫藍圖，還有他過去國與國關係的意識型態是非常明顯，以及在當校長期間的諸多爭議，包括在校內設立建設公司，掏空校內基金，對於權貴教師在外兼課不斷放縱，這麼多爭議的人來當教育部長，到底適不適當，是國民黨著重的部分。

國民黨立委柯志恩也說，吳茂昆應該是百年來上任前爭議最多的新教育部長，先不管他對教育的藍圖為何，他的政治立場是非常鮮明的，會不會因為他整個意識型態，影響到對管案的判決，要做詳細的觀察。

柯志恩指出，其實目前很多國立大學的校長，是不想淌管案這個渾水，行政院在這麼快的時間，就能找到新教長，是否行政單位給予他什麼樣的任務，值得做觀察。

柯志恩說，此外，對於吳茂昆在東華大學當校長時的溢領案，還有赴對岸不管是顧問、還是兼職，到底紅線在哪？應該從管案牽涉到的問題，自身先來釐清。

至於吳茂昆在太陽花學運時表達力挺的立場，柯志恩表示，她覺得個人的意識型態應給予尊重，他挺太陽花是當校長的自由，但是當教長應該是沒有顏色，是不是挺太陽花，她覺得不影響教長適任與否。

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