吳茂昆任中國科學院顧問 國民黨：還能用此卡管？

閣揆賴清德決定由中研院士、前東華大學校長吳茂坤接任教育部長，但吳茂昆隨即被爆料指出，也和中國大陸有密切的往來，還擔任大陸「中國科學院」顧問，國民黨今天 (17 號) 表示，依照民進黨政府的標準，吳茂昆有必要出面說清楚講明白，如果他可以出任教育部長，透過遴選產生的管中閔更應該上任。

（繆宇綸報導）

國民黨表示，準教育部長吳茂昆在 2010 年間，出任大陸「中國高等科學技術中心顧問委員會」擬態物理組顧問，而中國高等科學技術中心是一個接受中國科學院、財政部、國家科學自然基金會支援的中外學術合作組織；此外，身為高溫超導專家的吳茂昆，2016 年 10 月 19 號出席大陸中國科學院的「實用化高溫超導材料產學研合作組」成立大會，吳茂昆並且擔任合作組的「顧問委員會」委員，每三個月參加一次會議，聽取各項目組工作進度報告，此時已經是蔡英文總統執政，且橫跨擔任東華大學校長期間，文傳會副主委洪孟楷說『我們要問賴清德院長：當你在聘任吳茂昆擔任教育部長時，吳茂昆有跟你一五一十地坦白這些事情嗎？如果賴清德明知還要聘任，那就代表顏色對了，怎麼樣都無所謂；管中閔不能作的事情，吳茂昆怎麼作都可以。如果吳茂昆並沒有向賴清德說明報告，那就是欺瞞長官，吳茂昆算不算惡意地欺騙賴清德院長？』

洪孟楷說，國民黨絕對支持兩岸學術正常交流，如果吳茂昆可以上任，管中閔更應該上任，如果管中閔不能上任，吳茂昆更不能就職，不能有兩套標準，以民進黨政府的標準，吳茂昆有必要出來好好說清楚講明白。(圖為 2016 年 10 月 19 號「實用化高溫超導材料產學研合作組」成立學者合影，畫紅圈者即為吳茂昆，摘自中國科學院高能物理研究所網頁)