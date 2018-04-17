中東戰雲密布，如何佈局？

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 則警告西方，西方國家對敘利亞的進一步攻擊，將為全球局勢帶來混亂。根據俄羅斯發佈的聲明，普丁與伊朗總統魯哈尼 (Hassan Rouhani) 進行電話會談，兩人均認為西方國家發動襲擊已令敘利亞持續了 7 年的國內衝突達成政治解決的機會受到破壞。 新聞來源: 鉅亨網 2018-4-16



敘利亞政府疑似於境內使用化學武器，此舉觸及美國先前設下的紅線，美國、英國及法國於 4 月 14 日向敘利亞境內三處化學武器設施，累計發射 105 枚導彈。美國及其盟國會否派遣地面部隊進入敘利亞境內、俄羅斯及伊朗於敘利亞境內部隊動向、戰況會否擴大及惡化，將對全球股市及其他各類資產帶來巨大影響，鉅亨基金交易平台建議投資人別輕忽潛藏其中的黑天鵝。

情境一：只空襲，地面部隊不進入

美國及聯軍展開空襲，對各類資產影響

資料來源：Bloomberg，分別採標普 500 指數及布蘭特原油每桶價格，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/４/16。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 2014 年正式介入敘利亞內戰以來，美國大多透過空襲及提供武器等方式，並未直接大規模派遣部隊進入，因此，美國及全球股市不受影響。從 1990 年以來，美國及盟軍共有 3 次較大規模空襲行動，分別是針對塞爾維亞的「慎重武力行動」、瞄準伊拉克的「沙漠之狐行動」及鎖定利比亞的「奧德賽黎明行動」，三次行動期間美股皆不受影響（平均上漲 3.6%），空襲結束後的 1 及 3 個月，美股也都延續漲勢（分別平均上漲 2.9% 及 4.9%）。鉅亨基金交易平台認為單純空襲行動，對全球經濟及股市的影響有限，投資人不需太過擔心。

情境二：地面部隊進入敘利亞

單純空襲對股市影響有限，但若戰況惡化、美國必須派遣地面部隊進入時，股票表現將遠遠落後於原油、黃金等實體資產。參考美國大規模派遣部隊進入中東的第一次及第二次波灣戰爭，由於戰爭衝擊原油生產及輸送，戰爭爆發後 1 及 3 個月，原油價格分別平均上漲 11.2% 及 27.3%，但隨著戰爭的負面衝擊消退，6 個月後油價反而平均下跌 5.3%。與原油價格走勢相反，美股於戰爭爆發的第 1 個月平均下跌 3%，但 3 及 6 個月之後平均上漲 1.1% 及 8.9%。

美國地面部隊進入，對各類資產影響

資料來源：Bloomberg，分別採標普 500 指數及布蘭特原油每桶價格，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/４/16。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

關鍵：以色列及沙烏地阿拉伯動向

投資人大多將目光焦點放在美國身上，但王儲剛結束美國訪問的沙烏地阿拉伯及率先攻擊敘利亞的以色列，才是中東戰雲是否消散的關鍵。沙烏地阿拉伯早已與伊朗於葉門開打代理人戰爭，而王儲此次訪美，又達成 125 億美元的軍事武器採購案，與伊朗間的對抗可能升級。行動比盟軍更快速的以色列，9 日就對敘利亞展開攻擊，14 日也傳出以色列再次對敘利亞境內伊朗基地展開轟炸，並造成 20 名伊朗人喪生。若沙烏地阿拉伯與以色列對伊朗更趨強硬，敘利亞內戰恐越演越烈。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

能源基金，手腳要快

中東混亂情勢為油價注入強心針，布蘭特原油每桶一度突破 72 美元大關，短期逢高拉回機率較高。鉅亨基金交易平台認為，美國於 5 月重新制裁伊朗機率較高，到時油價將迎來新一波漲勢。但在此之前，油價恐暫時下跌，投資人可趁油價拉回時，以能源基金參與油價的行情。

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