「灰犀牛」來襲！全球波動加劇 金融資產將不斷輪漲輪跌

相對於去年全球市場低波動，多數資產呈現大幅上漲，投資人只要選對單一市場、單一工具，大致能創造令人滿意的投資報酬率，永豐投信指出，今年「灰犀牛」來襲引發全球市場波動度大幅提升，預期金融資產將不斷出現輪漲輪跌現象。

近年火紅的「灰犀牛理論」，相對於以往市場突然出現的黑天鵝衝擊，最大的差異就在於，灰犀牛多半是媒體、投資機構或專業投資人士等，各界不斷提出警告的訊息或現象。

永豐全球多元入息基金擬任經理人鄭鼎芝說明，造成今年市場陸續出現的波動來源主因包括，美國升息加速、科技股居高思危、中美貿易摩擦、北韓威脅等，這些問題在過去一年裡，頻頻成為新聞中的重要話題，然而在多年持續不退的多頭環境中，市場潛藏的風險被忽視，這些不斷被提醒但卻遭忽視的灰犀牛，終於在今年展現衝擊力道。

當前投資環境面臨收益、市場、風險等瞬息萬變，投資過程就怕忽視灰犀牛警告，鄭鼎芝指出，新基金採行 AI 大數據模組，全面網羅市場灰犀牛訊號，結合巨量資料運算與深度學習模擬，以進行精準資產配置為目標，正面迎戰灰犀牛，為投資人打造智慧投資金牛。

鄭鼎芝進一步說明，因應金融資產輪漲、輪跌的投資現象，投資人選擇的理財工具，應由單一工具，轉向多元配置特性，此外，波動趨劇的金融環境，做好下檔風險管理，先守後攻的投資策略也更顯重要，新基金採行雙安全閥風險把關機制，低波動資產占比達 50% 起，作為核心配置風險全時防護、同時納入風險預算全資產監測，亦考量資產分散特性，以守護資產為優先，再追求最佳收益機會。

永豐全球多元入息基金將於 4 月 23 日開募，以多元資產配置、較低波動特性，符合穩健儲備退休金的投資特性。產品設計上亦考量到目前國內退休制度變革，不同理財階段投資人對於資產需求的差異，如滿足中壯族在累積退休金、與退休族追求現金流等理財目的，同時追求收息、成長、減震為長期投資目標，基金提供各幣別配息與累積類型，讓擁有不同幣別資產與投資目標投資人選擇更多元。