紐約匯市─投資人未在意攻擊敘利亞 美元下跌 國際政局仍為焦點

美元兌主要外幣週一受到壓力，投資人似乎認為週末由美國領導的攻擊敘利亞行動為獨立事件。

中國與俄羅斯及中國的關係惡化，依舊影響著投資人。川普總統指責中俄兩國從事貨幣貶值，美元因而走低。

消息指出，美國正考慮對俄羅斯進行新的制裁，俄羅斯盧布走勢震盪。

美元指數下跌 0.4% 至 89.440，可能結束連續二天的漲勢。

歐元上漲至 1.2383 美元，紐約上週五尾盤報 1.2331。英鎊上漲至 1.4325 美元，上週五尾盤報 1.4239。英鎊處於 1 月底以來高點，接近英國脫歐後高點。

美國將進一步制裁俄羅斯，盧布先是下跌，而後反彈。美國駐聯合國大使海莉說，新的制裁將鎖定與敘利亞政權與其使用化學武器有關的公司。美元下跌至 62.142 盧布，上週五尾盤報 62.349。

週一，川普發布推文說：「俄羅斯與中國在玩著貶值遊戲，美國却持續升息。無法接受。」

週末，美國，英國與法國聯合攻擊敘利亞，投資人並未在意。分析師將該攻擊視為獨立事件，並未能提供美元支撑。

美國與俄羅斯及中國的關係似乎惡化，仍為投資人所重視。

本週，美國少有重要經濟數據公布。美國今日公布 3 月零售銷售上升 0.6%，預估為上升 0.4%。扣除汽車，核心零售銷售上升 0.2%，符合預期。紐約州 4 月製造業指數下降至 15.8，3 月為 22.5。

該數據公布後，對美元少有影響。