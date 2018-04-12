港匯這樣救 Wind：把過剩的港幣換成美元 利差便消失

港美利差導致港匯創下 33 年新低，引發港幣危機疑慮。不過，分析指出，港幣過剩，如果適量的港幣被兌換成美元，利差將會消失，而香港坐擁至少超過 20 兆港元的「紙財富」，兌付能力毫無疑問。

自從 3 月份以來，美元兌港幣匯率一直徘徊在 7.84-7.85 之間。週三 (11 日) 盤中一度突破 7.8500 的官方承諾的弱方兌換保證水準，續創 33 年新低。幾大外資行的外匯部港幣成交價也一度跌破 7.85 關口。

港元若持續走弱，香港通常可以採取兩種方式因應：一是升息，減少利差；二是進場干預，通過買入港元、賣出美元的方式，提振港幣。

目前未見香港金管局出手干預，但 3 月 22 日，就在美國聯準會 (Fed) 宣佈升息 0.25% 後的次日，香港隨即宣佈上調基本利率 0.25%。

不過，這只是 Fed 的基準目標利率，其他市場利率已遠高於 1.75%，比如 3 個月的 Libor 已經高達 2.3%。對港幣的利差短期內也迅速擴大，導致港幣一路走跌。

4 月 12 日 Hibor (圖：香港財資市場公會)

另外，香港的資產價格 (房價) 也對港幣升值帶來牽制。香港官方資料顯示，截至 2018 年 1 月底，香港房價已連升 22 個月，再創新高。過高的房價容易降低熱錢對香港樓市的青睞，資金流出，港幣貶值。

2008 年金融危機以來，香港股市和房市吸引大量資金流入，香港外匯儲備從 2008 年的 1500 億美元上升到現在的 4435 億美元，增加了 2935 億美元。

Wind 資訊分析指出，聯繫匯率制意味著如果港元與美元的利率差明顯過大，那麼港元的持有者有動力按固定的匯率換成美元，然後獲得更高的利率。這意味著港元的供給相對過剩，倘若港元被換成了美元，市場上的港元供給減少，港元利率隨即上升，利差消失，港幣面臨的壓力也就消失了。

這次匯率波動主要是美元和港幣利差導致的，本質上是金融危機之後流入美元換成港幣過多，導致港幣過剩，如果適量的港幣被兌換成了美元，這個利差也就會消失，而香港坐擁至少超過 20 兆港元的紙面財富，兌付能力毫無疑問。

