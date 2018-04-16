【華冠投顧】大盤弱中透強，個股強者續強

◆盤勢分析

美、英、法聯軍彈襲敘利亞，油價走高，美股上週五殺尾盤，反應到今日亞股，日、韓小漲，表現淡定，中、港股市則因自身貨幣緊縮因素出現較大跌幅，台股小黑，則算是弱中透強，目前盤勢仍在 3 月 22 日高點 11120-3 月 23 日的低點 10758 間作整理，而較大的格局則是在今年高點 11270-10189 間作大三角型收斂整理，等待進一步突破表態。

而雖然目前盤勢短線維持整理架構，但四月天好股出頭天，3 月營收創新高或優於市場預期，可望拿出第一季亮麗財報的產業族群與個股則已領先表態創新高。如漲價題材的被動元件族群在龍頭指標股 2327 國劇帶頭創新高下，包括 2492 華新科、6173 信昌電、3090 日電貿、3026 禾伸堂等都有漲停或大漲創高的表現，另外同樣具有漲價題材的半導體矽晶圓概念股如 6488 環球晶、5483 中美晶則已大漲創新高。另外接下來可留意的是 3D 感測題材的 3406 玉晶光、3105 穩懋、8086 宏捷科則可鎖定!!! 祝今天操作順利賺大錢!!!

以上資料由【得勝兵法 --- 型態戰法】黃睿緯分析師整理提供

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