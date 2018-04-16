【華冠投顧】04/16（一）上周MLCC五巨頭果然漲停板

◆盤勢分析

英、美、法國上週六三國聯軍空襲敘利亞，本周美國可能要公布第二波加徵關稅的千億美元中國商品清單，以及中共明天將舉行實彈射擊軍演…… 這些黑天鵝都影響了台股，使台股今日下跌家數開始增加為 979 檔，不確定因素持續使台股大盤指數三角收斂，無法帶量上攻，日 K 收黑 K 十字線，此時只能做主流股才能真正賺到財富！

上周老師分享的被動元件五大巨頭 2327 國巨、3090 日電貿、6173 信昌電、2492 華新科、3026 禾伸堂，今日果然有利多出來囉！MLCC 龍頭 - 村田發出停產通知，讓原已供不應求的 MLCC 前景更為看好，該公司全球市占率高達 30% 市占，讓國內 MLCC 大廠成為最大受惠者、受此消息激勵，MLCC 個股除了 3026 禾伸堂大漲未鎖漲停外、其他四檔全數鎖漲停！今日果然遍地開花，漲停漲不停！

而上周提到的跌深反彈股 3008 大立光、3406 玉晶光、4965 商店街、8287 英格爾等持續上漲…… 弱勢股今日續弱，如挖礦概念股 6150 撼訊、2425 承啟、2377 微星等...... 親愛的投資朋友切記，買對股票真的很重要，要洞悉主流，掌握主流，切入主流，才能輕鬆的賺主流。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

