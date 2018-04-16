【日盛投顧】量能不足 區間整理

◆盤勢分析

1. 國際股市下跌，週一台股呈現開平震盪走低，盤面欠缺主流，僅有個別族群表現，指數全場在平盤附近震盪整理，終場指數小跌 10.84 點，跌幅 0.10%，收在 10954.55，成交金額持平在 1245.34 億元附近。

2. 觀察台股技術面，3 月下旬、4 月上旬兩次回測半年線獲得支撐後，指數進入整理格局，短、中期均線糾結於 10950 附近，預料下檔持續走揚的半年線 10800 附近將有強勁支撐，惟上檔 3 月份高點 11120、元月份高點 11270 仍有沈重的型態壓力，由於近期台股量能皆沒有出現穩定回溫，預料兩次高點將存在實質壓力，推估指數持續呈現反覆震盪整理機率居大，現階段指數在上有壓力、下有支撐的情況下，預料近期將在 10800-11200 附近呈現區間整理，盤面將呈現個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資 - 27.99 億元、投信 + 3.97 億元、自營商 - 27.64 億元，三大法人合計賣超 51.66 億元。

區間整理格局 個別族群表現

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.06%、金融 - 0.42%、非金電 - 0.24%、櫃檯市場 + 0.46%，近期電子股持續是最弱勢的區塊，盤面持續是個別族群表現，被動元件、光學、PA、封測、矽晶圓與設備較有表現，櫃檯市場佔權值的 PA、矽晶圓表現亮眼下，週一表現強勢；金融股持續是隨著盤勢波動，佔大盤成交比重週一僅僅 %，操作上暫採觀望應對；非金電仍是近期台股相對強勢的區塊，食品、塑膠、機電、化工、百貨、中國金融業開放受惠股，以及部份生技股，將持續是近期非金電表現的重心所在。