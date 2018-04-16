【華冠投顧】 林驛銘:台股不畏利空小跌，個股同演軋空與殺多行情!

國際利空，美股跌，台股開低後震盪，一度翻紅，最後小跌 10 點，以 10954 作收，成交量 1245 億元，價跌量增格局。

大盤持續守住月，季線支撐，震盪盤，看似要跌卻又跌不下去，指數在這裡近 13 個交易日沒多大變化，但個股在此走勢差異特別大，要小心! 例如: 之前不段提醒別碰挖礦股的撼訊 (6150)，光電的大峽谷 - KY(5281) 等，融券強制回補完被軋完空單之後，現在正持續反殺多單，股價創壓回低點! 晶心科 (6533)，佳大(2033)，承啟(2425) 同樣軋完空單殺多單! 反觀盤面強勢族群，矽晶圓中美晶 (5483)，被動元件華新科(2492)，光學鏡頭玉晶光(3406) 等，將在 4/20 融券必須強制回補，股價則強勢大漲或漲停創高持續軋空單中! 因此，請投資朋友在操作選股時必須留意這點～有些已軋空完正在殺多單，有些正在軋空單進行式，有些則正準備之中! 投資朋友務必做好資金以及風險控管。強勢股: 被動原件: 國巨 (2327)，華新科(2492)，日電貿(3090)，信昌電(6173) 等，矽晶圓中美晶 (5486)，環球晶(6488)，光電股玉晶光(3406)，兆遠(4944)，越峰(8121) 等，其它個股包括瑞棋電 (6416)，吉茂(1587)，五福(2745)，晟田(4541)，蜜望實(8043)，中環(2323)，笙泉(3122)，茂綸(6227)，鈞寶(6155)，宏洲(1413)，大山(1615)，亞力(1514) 以及無敵 (8201) 等。

選股方向建議: 以軋空股，題材股以及第一季獲利表現亮眼公司為主!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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