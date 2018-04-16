醜聞不斷 小泉純一郎：安倍可能在今年6月份下台

日本首相安倍晉三政治風險升溫，成千上萬示威人群上週六 (14 日) 要求他辭職。前日本首相小泉純一郎認為，現任首相安倍晉三有可能在今年 6 月份下台。

FX168 財經網報導，《週刊朝日》引述對前日本首相小泉純一郎的採訪報導，他認為現任首相安倍晉三有可能在在今年 6 月份下台，屆時當前國會會期結束。

小泉認為，安倍將難以在 9 月份的黨內選舉中確保獲得第 3 個任期。他說，安倍行政當局正「處於危險之中」，如果他要離去的話，可能在當前國會會期結束前後。

近期日本政府連續曝出多項醜聞：

3 月 12 日，日本財務省承認篡改森友學園「地價門」相關審批檔，包括刪除首相夫人安倍昭惠及多位政治家的名字。

4 月 2 日，防衛省突然宣佈找到了曾經聲稱「不存在」的自衛隊伊拉克行動日誌，被懷疑刻意隱瞞日誌的存在。

4 月 13 日，農林水產大臣齋藤健證實找到了一些相關檔，這些檔增加了安倍為好友「以權謀私」的嫌疑。

野村表示，安倍及其內閣 3 月支持率下降，政治擔憂可能「再度爆發」。

《朝日新聞》4 月 14-15 日進行的一項民調顯示，安倍內閣支持率降至 31%，創下他 2012 年重新執政以來的新低。時事通訊社 13 日公佈的民調結果顯示，內閣支持率為 38.4%，不支持率為 42.6%。日本共同社本週未所做的調查顯示，安倍內閣支持率為 37.0%，比 3 月 31 日、4 月 1 日的調查結果下降 5.4 個百分點。

安倍個人的支持率更跌到了谷底。日本電視台 (Nippon TV) 昨 (15) 日公布民調顯示，受到徇私、掩蓋事實的醜聞影響，首相安倍晉三的支持率跌至 26.7%，是 2012 年 12 月他第 2 次執政以來最低。

約 3 萬名日本民眾上週六 (14 日) 在位於東京的國會前舉行大規模集會，抗議近期日本政府被曝光的多項醜聞，要求首相安倍晉三及其內閣集體辭職。他們舉「弄清真相」「安倍下台」等標語牌，齊聲高呼「絕不允許公器私用」「徹底追究篡改檔責任」等口號。

週一亞市盤中，美元兌日元下跌 0.1% 至 107.21，此前一度上漲 0.2%。

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SMBC 日興證券策略師 Makoto Noji 和 Ataru Okumura 在週一 (16 日) 報告中寫道，日本政治局勢可能成為促使投機者新建日元多頭頭寸的催化劑。

知名外匯網站 FXStreet 分析師 Omkar Godbole 週一最新撰文稱，若美元兌日元跌破 107.02(10 日均線)，匯價可能會跌至 106.75(50 日均線) 和 106.62(4 月 10 日低點)。

紐約梅隆銀行資產管理公司 (BNY Mellon Asset Management) 全球和多部門固定收益部門負責人 Brendan Murphy 說，如今他正「做空美元」，「做多日元」和「挪威克朗」等貨幣。

Murphy 說：「美元對我們來說仍然很貴…… 我們處於美元貶值趨勢的早期階段。」並稱日元「非常便宜」，到年底可能會兌美元升至 100。

野村週一表示，安倍醜聞及貿易風險可能繼續損害日本股市。2017 年大漲 20% 的東證指數今年下跌超過 4%。日經 225 指數也下跌約 4%。

今 (16) 日截至下午 14:00，日經 225 指數上漲 0.26%，至 21835.53 點。