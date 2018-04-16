昆侖健康違規股權清退期限已至仍無結果 銀保監已于上周約談

4月16日，銀保監已于上周約談昆侖健康保險股份有限公司(下稱“昆侖健康”)，責令再次限期完成違規股權清退。原保監會曾發布撤銷昆侖健康有關股權行政許可的公告，要求昆侖健康三個月内引入合規股東，如今期限已至。

2017年12月15日，原保監會發布撤銷昆侖健康有關股權行政許可的公告，責令昆侖健康三個月内引入合規股東，在引資完成前不得向違規股東退還入股資金，确保償付能力充足，維護穩定經營，切實保護投保人利益。如今算來，期限已至。

市場曾經傳聞昆侖健康是“佳兆業郭英成家族”實際控制的企業，深圳市宏昌宇企業管理咨詢有限公司、深圳市正遠大科技有限公司、深圳市泰騰材料貿易有限公司和深圳市正萊達實業有限公司四家股東與其有關，因此原保監會曾兩度下發問詢函。

根據原保監會發布的撤銷昆侖健康有關股權行政許可的公告，深圳市宏昌宇企業管理咨詢有限公司等7家公司在投資入股昆侖健康、申請相關行政許可過程中，提供虛假財務報告，作出資金來源為自有資金、股東之間無關聯關系等不實陳述，存在編制提供虛假材料的行為。

來源：21世紀經濟報道

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