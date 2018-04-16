獨角獸新星: 美菜、曹操專車、鬥魚、趣頭條

2018年以來全球再添16間「獨角獸」公司（估值在10億美元或以上的初創企業），其中4間來自中國，分別是美菜網、曹操專車、鬥魚及趣頭條。
矽谷風險創投數據研究機構PitchBook日前公布，今年首幾個月，全球共有16家初創企業躋身「獨角獸」之列，行業包括醫藥、運輸、娛樂、數據分析及農業等，大部分來自美國。
當中上榜的有4家中國創企，包括2014年成立的國內農產品移動電商平台──美菜網，覆蓋全國近50個城市，利用互聯網將農產品從農村至餐廳的物流程序貫通。據了解，美菜網已完成5輪融資，累計集得資金超過30億人民幣，目前估值28億美元，亦是16家獨角獸企業中估值最高。
其餘3家中國獨角獸企業，包括吉利集團旗下的新能源汽車共享出行平台──曹操專車，其服務覆蓋全國23個城市。該公司於今年1月完成10億元人民幣融資，目前估值約16億美元。
鬥魚是內地的遊戲直播平台之一，內容覆蓋遊戲、電競、戶外、娛樂、影視及音樂等範疇，又與騰訊（00700-HK）為合作夥伴，目前估值15億美元。趣頭條為資訊閱讀應用程式，騰訊有份領投其Pre-IPO輪融資。有消息指，趣頭條有計畫於今年內赴美上市。
PitchBook早前發布2017年全球「獨角獸」公司名單，當時共有57間上榜企業，總值達1165億美元，當中有18間中國企業，包括本港的首間AI獨角獸商湯科技及Lalamove，以及內地的今日頭條、摩拜 、知乎等。
來源: 星島日報
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