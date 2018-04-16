Q2蘋果單加持+跌深反彈 TPK股價揚

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今年第 1 季營運，法人估有機會損平或小幅獲利，第 2 季在蘋果 iPad 出貨穩定帶動下，加上 i7、i8 訂單加持可望止穩，外資已連續 5 個交易日買超，合計買超 5917 張，上周五大量突破平台整理，今 (16) 日股價續漲，早盤開高走高攻上 80 元及季線之上，盤中漲幅 3.35%。

宸鴻法說會預計 5 月 3 日召開，法人聚焦首季財報、Q2 展望及新技術；宸鴻規劃辦理 1.2-2 億美元聯貸，將由兆豐銀主辦，主作為償還金融機構負債及充實中期營運資金，確切申請金額將依實際需求決定，預計 4 月完成，市場推估聯貸資金應是作為擴產之用。

外傳蘋果今年將推出 6.1 吋 LCD 螢幕新款 iPhone，且重回外掛式觸控，主要觸控模組貼合訂單由宸鴻、GIS-KY 業成 (6456-TW) 兩家取得；宸鴻因應重回蘋果 iPhone 觸控面板供應鏈，需建置今年新 iPhone 觸控貼合訂單所需產能，今年資本支出上看 75 億元，年增 6 成。

法人預期宸鴻今年營運可望先蹲後跳，上半年因新舊產品交替，處於淡季，下半年在新產品量產上市下，表現將優於上半年，預期全年營收不會太差。

法人預期，受惠第 2 季 iPad 出貨穩定，i7、i8 訂單可望回溫，觸控雙雄第 2 季營收可望持穩，季減約個位數；市場傳蘋果新 iPhone 下月拉貨，有助蘋果供應鏈脫離低潮，蘋概股表現走穩，宸鴻持續反彈表現，股價上周五爆量突破平台整理，今日以 79.4 元開高，一度衝達 80.4 元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：TPK 兆豐 78 購 02 (072372-TW)、TPK 台新 77 購 01 (070978-TW)、TPK 兆豐 77 購 03 (070976-TW) 等。