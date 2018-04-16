鴻海旗下金孫瑞祺電今掛牌 蜜月行情大漲逾5成

鴻海旗下金孫瑞祺電 (6416-TW) 今(16)日每股以 101 元掛牌上櫃，早盤 152 元開出紅盤，盤中漲幅最高逾 5 成，正式啟動蜜月行情。

瑞祺電成立於 2007 年，資本額 6.8 億元，是鴻海集團工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 旗下的子公司，瑞祺電近年佈局通訊與雲端領域，2016 年正式跨入通訊電信領域，2017 年取得美國知名軟體系統商之電信市場通用終端設備 (SD-WAN) 大型專案。

瑞祺電受惠領先投入 SD-WAN 專案合作開發，近期直接打進全球前三大美系與日系電信商，拉貨動能強勁，該產品項目 2018 年首季營收貢獻佔比已達 20%，有助營運表現。

瑞祺電 3 月合併營收 3.9 億元，月增 54.9%、年增 14.7%，創同期新高，首季合併營收 9.52 億元，為歷年同期次高，年增 9.8%。

受惠 AI、5G 通訊技術引領全球智慧城市發展，為降低傳統雲端架構運算負荷、提升邊緣端資訊處理能力，帶動具邊緣運算與霧運算功能之廣域網路終端設備需求成長，拓墣產業研究院預估 2018 年至 2022 年全球邊緣計算市場規模年複合成長率 (CAGR) 將超過 30%。

法人指出，全球各國電信大廠爭相投入 SD-WAN 環境建置明確，且產品具高度認證門檻，瑞祺電可望受惠，在國際電信大廠級 SD-WAN 產品專案貢獻下，營運目標將挑戰新高。

瑞祺電過去 5 年 (2013-2017) 年營收複合成長率約 16.6%，其中，2017 年無畏於台幣匯率升值及上游電子零組件包括 CPU 及記憶體漲價效應，營收仍創年度歷史新高，來到 40.36 億元，年增率達 10.13%，每股純益 5.61 元。

展望 2018 年，瑞祺電在與國際電信與軟體大廠合作專案推升下，旗下新世代通訊產品、工控寬溫及雲端網安設備出貨動能強勁，公司將往高階產品拓展，有助提升獲利，且在鴻海提供充沛製造產能與規模經濟帶動下，營運效益顯現，佔營收比例將明顯提升，可望較同業更具競爭力。