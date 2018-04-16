台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月16日

台積電法說會本周四（19 日）登場，近期市場雜音不斷，外資近十個交易日大賣近 4 萬張，上周五（13 日）ADR 更重挫逾 2.7%。業界憂心，台積電本季遭逢比特大陸砍單等四大逆風，營收恐僅較上季持平或小幅成長，不如預期，導致市場不安情緒高張。

日月光、矽品明（17）日為合併前最後交易日，全球半導體新巨人日月光投控將於 30 日上市。外資分析師說，雙強合併成全球最大封測廠，押寶日月光投控掛牌慶祝行情提前啟動。

鴻海集團（2317）旗下高階網安設備廠瑞祺電通（6416）今以每股 101 元掛牌上市。法人分析，儘管為台股創造的吸金力道有限，但瑞祺體質好，比起跨海赴中國參股富士康工業物聯網（FII），搶搭鴻海成長題材，投資瑞祺方便多了。

聯合報

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經濟日報

台積法說大戲 市場傳不安情緒

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蘋果日報

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中國時報

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工商時報

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自由時報

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