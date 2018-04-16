美國召回逾2億枚雞蛋 沙門氏菌污染已致22人患病

美國食品藥品管理局 (FDA) 於當地時周日 (15 日) 表示，北卡羅來納州一家農場生產的雞蛋可能被沙門氏菌 (Salmonolla) 污染，已造成至少 22 人患病。據美聯社消息，目前已從美國 9 個州的商店和餐廳召回了逾 2 億枚雞蛋。

新浪財經報導，這些雞蛋是由總部位於印第安那州的 Rose Acre 農場 (Rose Acre Farms) 旗下的海德縣農場生產，在科羅拉多州、佛羅里達州、紐澤西州、紐約州、北卡羅來納州、賓西法尼亞州、南卡羅來納州、維吉尼亞州和西維吉尼亞州分銷，涉及的品牌包括 Coburn Farms， Country Daybreak， Food Lion， Glenview， Great Value， Nelms， Sunshine Farms。

美國食藥局局長 Scott Gotlieb 在 twitter 上表示：「購買這些雞蛋的消費者不要食用它們，把它們扔掉，或者將其退回購買地點，以獲得積分或退款。」

沙門氏菌屬於腸內細菌科，一年四季均可流行，較易發生在 7-10 月，與氣候溫暖有關。受沙門氏菌感染症會有噁心、嘔吐、寒顫及下痢等症狀。

幾乎所有動物腸道都曾分離出沙門氏菌，包括鳥類、家禽、哺乳動物、爬蟲類、兩棲類及昆蟲等。人類感染沙門氏菌，通常是因為生食或食用未煮熟受污染的食物製品或水所引起，少數散發病例為小孩直接或間接接觸爬除類而感染。

沙門氏菌亦為人畜共通傳染病。畜牧業者、寵物飼養者、老年人、孩童、生食者及免疫功能低下者是沙門氏菌感染症的高危險群。