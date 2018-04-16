任志剛：有空間理順港美息差

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2008年環球爆發金融海嘯後，在量化寬鬆之下大量資金湧入香港，直至上周才有資金真正流出。金管局短短兩日承接近百億港元沽盤。行政會議成員、金管局前總裁任志剛接受《信報》專訪時表示，金管局的行動是意料中事，因為這是聯繫滙率下港滙兌換保證機制一個調節機能。對於過去多年資金充裕令利率低企，資產價格漲升的問題，他說，若2015年底本港息口能夠慢慢隨美國利率上升，或會「令樓市無咁癲」。他並認為，可從雙向兌換保證強弱方的1000點子範圍研究有否空間理順港息與美息的關係，「我覺得空間是有的，但是不大」。 從雙向兌換保證範圍入手 任志剛稱，當年引入兌換保證安排後，一旦資金湧入導致港滙觸及7.75強方兌換保證，金管局會買美元沽港元，而當觸及7.85弱方兌換保證，便沽美元買港元，今次港元兌美元觸及弱方兌換保證水平，金管局承接港元沽盤是意料中事。至於會否繼續有大量資金流走，他指暫時未見到，因為內地經濟穩健，並無出現大問題，亦看不到香港有特別問題，除非保護主義抬頭、地緣政治震盪，甚或新經濟出現狀況。 倘跟美加息 樓價「或無咁癲」 美國聯儲局自2015年底以來六度加息，港息因本地流動資金充裕而未有跟上，依然徘徊於低水平，他反問：「這些形勢對香港有利抑或無利？有沒有方法調節一下呢？」例如2015年，如果能夠有些措施令港息跟隨美息上調，「現時資產價格大幅上漲的形勢是否仍如此厲害？樓價是否會升得咁快呢？」他認為是有討論空間的。 任志剛強調，可以研究有否空間去理順美息與港息的關係，儘管空間不大。市場上亦有意見認為當採取措施令港息上升，可能會令更多資金流入，滙率轉強至7.75時，金管局或要在市場放出更多資金，即使不知實際情況會否如此，「但是否應嘗試利用這些空間，創造一下對香港經濟有利的貨幣環境？」 對於過去幾年低息環境下本港資產價格飛升，任志剛慎重指出，資產價格上漲、尤其是樓市問題特別需要處理，香港的房屋政策目標應該讓市民有可以負擔及有尊嚴的居住環境。可是樓市涉及的範疇相當多，包括整體公私營房屋政策，由於有明顯需求，價格彈性低，若有寡頭壟斷，或會出現囤積居奇的情況，供應問題亟須關注及解決，否則很多人買不到樓，樓價只會愈來愈高。此外，融資安排上，部分地產商提供九成甚至九成半按揭，把買家由二手市場推向一手市場，這些問題都要處理。 被問到能否透過貨幣措施協助解決資產價格的問題，他表示，「2015年如果有選擇，我都想利息高些，慢慢跟住（美息）上，令樓市無咁癲」，至於在貨幣措施上做了一些事是否會有正面作用，則難以量化，他亦坦言未必有什麼可以做到，但總得要試試。 倡存款準備金率吸流動資金 對於有何調節空間，任志剛同意金管局增發外滙基金票據是其中一個渠道，被問及其他方面，他列舉於2012年發表的研究文章提到引入存款準備金率問題，因為存款準備金一旦與存款掛鈎，市場的逾千億元資金就不是完全流動，若還要支付利息，便會影響到同業市場的息率水平。 有分析師表示，金管局增發外滙基金票據吸納市場資金確有助把利率推升，毋須被動地待資金流走時利息才上升，但金管局表明增發外滙基金票據與否，乃取決於銀行對票據的需求，且港息上升或會誘發更多資金流入；至於利用存款準備金率方法，除了要出師有名，推行的理據是否足夠，亦要考慮到人為把利率推高，與目前的滙率制度會否有衝突。