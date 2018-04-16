瑞信不建議轉持防守股以避貿易戰風險

中美貿易戰陰霾未散，部份資金流入內需股等防守股，但瑞信認為這並非合適投資策略，仍看好周期股及金融股。

自2015年8月開始至今，周期股防守股跑贏47%，而在過去3個月，防守股跑輸恆指4%，瑞信稱，雖然若貿易戰加劇，避入防守股似是合適策略，但基於三大理由，該行建議不要如此部署，包括：

一、MSCI 亞洲(日本除外)出現正面基本因素；

二、周期股與防守股市盈率差距仍大 ;

三、4大防守股別2018年每股盈利預測，反映有調低評級可能。

該行認為﹐MSCI亞洲(日本除外)正面因素包括股本回報率上升、及2018年每股盈利增長14.1% ; 不計科技股，周期股市盈率較防守股低0.9倍(往績平均水平為低0.56倍)，此外，醫藥、必需消費、電訊及公用股，2018年每股盈利預測的市場共識持續下調。

瑞信表示，必需消費股平均市盈率3.72倍，高於往績平均水平的3倍，電訊股市盈率雖然已跌破此前低位，但股本回報率已跌至新低，2018年每股盈利預測的市場共識更銳挫12%，公用股2018盈利預測市場共識下調2.1%，為近年最大跌幅，令公用股2016年12月31日至今每股盈利大跌18%。

雖然貿易戰仍帶來風險，但瑞信仍維持周期股及金融股增持建議，並努力找尋股本回報率看升及每股盈利上升的防守股。不過，該行也提出若貿易戰若加劇、加息步伐加快，周期股每股盈利將受壓。(巴士的)

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