中國中藥(00570-HK)參與規劃和建設福建光澤中藥產業園

中國中藥(00570-HK)公布，公司通過其控股87.3%之附屬公司江陰天江藥業有限公司，於2018年4月13日與福建承天金嶺藥業有限公司的股東福建承天農林科技發展有限公司簽署投資協議，通過股權轉讓加增資的方式向承天金嶺出資6,961.5萬元(人民幣 .下同)，股權交割完成後天江藥業將持有承天金嶺51%的股權，承天農林將持有承天金嶺49%股權。雙方將以承天金嶺為平台，規劃和建設「福建光澤中藥產業園」。

承天金嶺於2015年12月在福建省南平市光澤縣成立，佔地約97畝，目前已建成產能達10,000噸的普通中藥飲片和毒性中藥飲片生產車間。承天金嶺是福建省首家中藥配方顆粒試點企業。

2018年1月11日，福建省衛生計生委、福建省經濟和信息化委員會、福建省食品藥品監管局聯合下發《關于支持在省內依法生產使用中藥配方顆粒的函》：支持福建光澤中藥產業園依法開展中藥配方顆粒的生產，支持其與福建省二級甲等以上醫療機構合作，推廣應用科學技術成果。

福建光澤中藥產業園定位於覆蓋中藥的全產業鏈，包含種源及種植基地、中藥飲片生產中心、中藥配方顆粒生產中心、共享中藥.智能化配送中心等。現種源及種植基地和中藥飲片生產中心已初具規模，中藥配方顆粒生產中心和共享中藥 • 智能化配送中心也已進入規劃設計階段。憑藉天江藥業多年來在配方顆粒方面的品牌優勢、科研成果、生產技術、品質標準，及承天金嶺獲得的配方顆粒試點政策支持，公司將實現中藥配方顆粒在福建省內生產和銷售，迅速佔領福建省市場，充分釋放市場潛力，從而完成並帶動公司在福建省的全產業鏈佈局和發展。

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