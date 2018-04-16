石油產業的時代還沒結束 但提防中國推動潔淨能源的努力

經濟學家最喜歡說的一句話是：治療高價的最佳方法就是更高的價格。就近年來的原油價格而言，這句話倒是貨真價實。

受產業和能源效率的提升，多年來油價一直走高，終於在 2014 年將布侖特原油期貨價格推升至每桶 100 美元以上，但最終導致供應過剩和價格下跌。

「高油價的時代推動了各項技術的創新，特別是在頁岩開採方面，但它也讓石油經營商面臨更大的風險。」Again Capital 創始合夥人 John Kilduff 說。

現在，隨著中東地緣政治緊張局勢的加劇，石油價格再次上漲。最近的漲勢和價格波動提醒人們更便宜的替代能源的好處。但即使可再生能源投資擴大，許多專家認為石油時代仍有可以操盤的空間。

「我認為在能源產業巨變之前，石油時代還有 40-50 年的光景。」非營利機構 Fuels Institute 執行主任 John Eichberger 說，「變化會來，但需要時間。」

受印度等新興市場和卡車運輸、石化、航空和航運等產業的推動，國際能源署 (IEA) 預計石油需求將持續增長直到 2040 年。但 IEA 表示，再生能源和天然氣在全球能源需求中占有越來越大的比率。

理由是什麼？答案是中國。這個全球最大的污染者正在推動清潔能源的發展。

OPIS 能源分析全球負責人 Tom Kloza 說：「你必須觀察中國，因為問題是他們的產業躍進速度會有多快。」OPIS 是一家提供石油價格信息的公司。

IEA 預計到 2040 年，中國道路上每 4 輛汽車中就有 1 輛是電動車。屆時全球電動車數量規模將達到 2.8 億輛，而現在僅為 200 萬輛左右。電動車的重大轉變可能會對石油產生重大影響，但石油仍將占全球交通的一半以上。

Eichberger 說：「電動車將在不久的將來在以成本為基礎競爭上可能擊敗內燃機，這將給消費者一個選擇。」

但他警告說，即使電動車銷量增加，也需要幾十年的時間才能讓它們的基礎設施超越汽油車，主要的原因是電池存儲和成本。除非油價繼續保持高位，否則消費者可能還不會那麼快想要轉換到電動車。

OPIS 的 Kloza 說：「因為汽油實在是太便宜了。」