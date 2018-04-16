多頭競逐中東風險溢價 布蘭特原油期貨多倉部位創新高

中東緊張局勢使得布蘭特原油期貨漲至 72.58 美元，創 3 年多以來新高，市場波動率回升至 2 月以來最高點，對沖基金的多頭持倉部位更攀升至歷史新高。

布蘭特原油期貨（白線）來到 3 年多來新高，淨多頭部位（藍線）也創下歷史新高。（來源：Bloomberg）

中東緊張情勢升溫，約占全球一半的原油供應被置於危險之地，Stratas Advisors 首席原油分析師 Ashley Petersen 表示，顯然，投資人對此緊張情勢做出強情緒反應，認為市場供需將會轉而趨緊。

Petersen 認為，儘管市場波動率上升，但整體前景看漲，吸引原油多頭增加持倉。

油價波動率（白線）彈升至 29 附近。（來源：Bloomberg）

但投資人對於 WTI 原油並未如此看漲，主要是因為美國原油價格中並不包含同樣的地緣政治風險。

另一方面，全球原油供應過剩的問題減緩也為原油看漲提供支撐，IEA（國際能源署）上周五的報告中指出，在 OPEC 致力減產下，清除原油過剩的任務即將完成。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid Al-Falih 表示，OPEC 成員國仍然致力維持市場穩定；在減產奏效下，高盛甚至 5 年來首度看多油價，認為現在是商品走強的時機。

道明證券全球大宗商品戰略主管 Bart Melek 也認為，目前市場重新平衡，需求重新挺升，預期在 OPEC 大幅減產後，原油價格將上漲。