川普揚言對敘利亞動武 油價可望創7月以來最大單週漲幅

美國總統川普週三揚言，將對敘利亞動武，國際油價應聲走揚；路透社週五 (13 日) 報導稱，國際油價可望創 2017 年 7 月以來，最大單週漲幅。

格林威治時間週五上午 8 點 21 分，布蘭特原油期貨上漲 44 美分，至每桶 72.46 美元，累計本週漲幅約 8%；紐約商業交易所 (NYMEX)5 月原油期貨上漲 45 美分，至每桶 67.52 美元，累計本週漲幅近 9%。

俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 週三接受媒體訪問時說，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

川普不甘示弱，於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，最棒、最新、最聰明 (smart) 的飛彈要來了！」

川普推文一出，國際油價應聲走揚，週三布蘭特原油一度攀上 2014 年 12 月以來新高。

敘利亞本身，並非重要產油國，市場所擔憂的，是發生於此地的衝突，可能影響整個中東地區的原油供應。

值得注意的是，川普日前於推特發文指出，對敘利亞動武的時間，「可能很快，也可能不快」，暗示不會立即攻打敘利亞，市場擔憂情緒因此緩解。

石油輸出國組織 (OPEC) 日前發布月報，內容稱，3 月 OPEC 原油日產量，較 2 月減少 20.1 萬桶，至 3,196 萬桶。

OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 對路透社表示，即使全球原油供給過剩的情形，可望於 9 月消除，OPEC 及其盟國仍有意將減產協議，延長至 2019 年。