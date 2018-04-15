沙烏地阿罕見公布財報 背後的盤算是什麼？

就在沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼剛剛結束為期三周對美訪問後不久，原來只有公司管理層和部分沙烏地阿拉伯皇室成員可見的沙烏地阿拉伯阿美財務數據罕見地被媒體披露出來。

4 月 13 日，彭博社披露了 2017 年上半年沙烏地阿拉伯阿美的財報，報告顯示，2017 年上半年沙烏地阿拉伯阿美創下 338 億美元凈利潤，輕鬆超越蘋果、埃克森美孚等美國巨頭，成為全球利潤最高的公司。

更為亮眼的是，沙烏地阿拉伯阿美幾乎不存在債務負擔，生產成本更是僅占行業標準的一小部分。

意味著什麼？

沙烏地阿拉伯王儲給沙烏地阿拉伯阿美「冠上」了 2 兆美元市值。也就是說，這一家公司的市值可以排進全球 GDP 前十名，真正的「富可敵國」。

然而分析測算，要實現王儲宣稱的 2 兆美元市值，油價至少需要漲至 80 美元 / 桶。

此前英國金融時報報導稱，由於財務顧問發現沙烏地阿拉伯阿美很難企及 2 兆美元的市值，因此公司可能將 IPO 延期至最早 2019 年進行。

3 月份，沙烏地阿拉伯能源大臣法利赫也暗示沙烏地阿拉伯阿美上市計劃可能推遲。

在這個微妙時間點披露沙烏地阿拉伯阿美財務數據，顯然是有人「有意而為之」，這或許預示着沙烏地阿拉伯阿美的 IPO 將重回視野。

為何重要?

被稱為「沙烏地阿拉伯版改革開放」的推動者的沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼剛上台不久就提出了「願景 2030 計劃」（Vision 2030），為沙烏地阿拉伯確立「阿拉伯與伊斯蘭世界的心臟、全球性投資強國、亞歐非樞紐」等三大遠景目標。該計劃核心目的是重新打造沙烏地阿拉伯的經濟體系，減少沙烏地阿拉伯國內對於石油產業的依賴。

至於資金從何而來？薩勒曼一手推動了估值高達 2 兆美元的沙烏地阿拉伯國家石油公司——沙烏地阿拉伯阿美的上市計劃。

簡而言之，全球最大原油生產國的經濟改革計劃中，最為關鍵的戰略就是讓沙烏地阿拉伯阿美上市。

財報不容忽視的點

雖然利潤高、生產成本低，且幾乎沒有負債，但彭博社分析稱，沙烏地阿拉伯阿美向沙烏地阿拉伯政府支付的高達 50% 的所得稅，以及總收入 20% 的石油生產特許權使用費，這可能令外國投資者望而卻步。

當油價升至 70 美元 / 桶時，石油生產特許權使用費率為 20%；油價升至 70 美元至 100 美元間，石油生產特許權使用費率升至 40%；當油價超過 100 美元，該費率將達到 50%。

隨著石油價格上漲，沙烏地阿拉伯阿美稅負增重，再加上資本支出增加，這或將限制沙烏地阿拉伯阿美 IPO 後的股息支付範圍。

接下去關注什麼？

去年此時，兩艘美軍護衛艦向敘利亞中部空軍基地發射 59 枚戰斧巡航導彈，嚇得金融市場緊急進入避險模式。一年過去了，歷史再次重演！

以色列和伊朗衝突的導火線——敘利亞近期再次發生化學武器襲擊事件（伊朗在敘利亞的軍事存在早已是公開的秘密）。4 月 14 日北京時間 9 點，美國總統川普宣布，美英法三國的聯合軍事行動已對敘利亞軍事設施實施精確打擊，準備維持當前回應直至敘利亞停止使用化學武器。

美國國防部長馬蒂斯表示，本次美國和聯盟對敘利亞的打擊比去年的程度更猛烈。

除了以色列與伊朗，另一邊的沙烏地阿拉伯與伊朗之間的中東代理人之爭也在繼續。市場猜測，薩勒曼王儲一旦結束歐洲的訪問返回利雅得，就將對也門胡塞武裝的導彈襲擊進行報復。

結合本周沙烏地阿拉伯在與 OPEC 代表和油市參與者的會談中，赤裸裸暗示希望油價能達到 80 美元 / 桶，一切都講得通了……

『新聞來源／華爾街見聞』