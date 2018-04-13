【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

11000 點就是要震盪

本周換股，布局新主流

【盤勢分析】

美股昨日大漲，台股去開高殺低拉尾盤，甚麼原因？典型的反市場及反反市場！而個股也開始出現一些調整，如【板卡】【風力】【生技】，部分個股已明顯出現調節 (昨日以前都不斷提醒)，而這些流出的資金轉向【矽晶圓】【被動元件】【PA】【PCB】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

日 KD 黃金交叉，指數上漲 10.10 點，前波從 10638 到 11120，漲了 482 點，本波從 10775 會漲到哪呢？今收週線，週 KD 持續黃金交叉 (長線保護短線)

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步，故指數震盪後還能拉高！個股方面：矽晶圓磊晶圓、被動元件、【車用零組件】、【PA】【PCB】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

美國出了個川普總統，每天都有新招，讓全市界股市都在追蹤他的推特，2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+18 收 493，20Ma 仍向上，盤中創歷史高 511)，5483 中美晶 (+10)，6182 合晶 (+0.75)、3532 台勝科 (+11 漲停板)，3707 漢磊 (+1.15)、3016 嘉晶 (+1.1)，此族群仍以中美晶為指標 (今高 132)，今整體同步轉強，下週留意量大不漲的調節時機！

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+8 收 560，盤中高 570 再創歷史高) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、6173 信昌電、3026 禾伸堂(+5.5)、3624 光頡、5317 凱美(+1)、2375 智寶(+3)、6127 九豪(+2.05 漲停板)、2492 華新科(+4.5)、8043 蜜望實、6449 鈺邦(+3.4)、2428 興勤(+1.7)、6284 佳邦(連 4 天漲停)、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅(+3.4)、5255 美桀，不只漲價行情持續，還有合併題材不斷，個股遇震盪仍可留意！

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (+4.5)、4721 美琪瑪、4739 康普，1536 和大、2231 為升 (-1)、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興 (+1)，2243 宏旭持續留意 TESLA 的走勢

◎【工具機及設備股】：2049 上銀 (+12，收 505 再創歷史高)、6609 龍澤科、8374 羅昇、6188 廣明、2359 所羅門、1590 亞德客、6215 和椿、1597 直得、6532 瑞耘、5434 崇越、5536 聖暉(+9.5)、6613 朋億(+9，再創歷史高)、3563 牧德(+16.5 再創歷史高) 等可留意族群性！

◎ PCB 及相關族群：2367 耀華、2313 華通、6191 精成科、6141 柏承、3354 律勝、6153 嘉聯益、3645 達邁、4939 亞電，留意下週延續性！