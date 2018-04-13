【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

狹幅震盪，仍然守穩月線，小黑Ｋ做收！

昨天美股再度大漲，而今日台股開盤開小高，今日再度挑戰 11000 整數心理關卡失利，十點之後後往平盤以下做修正，12 點過後再往平盤以上做拉升，所幸仍守穩失守二週的月線，終場以小漲 10 點作收，收了一根帶上、下影線的小黑 K，而今日震幅只有 49 點之多，而目前短線上五日線、十日線及季線呈現糾結的格局，下檔並有有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1219 億，較昨日亦有小幅成長，但仍顯不足，顯示投資人信心遇 11000 整數關卡暫偏觀望態度；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股呈現漲跌互見，其中光電類股漲幅最大，達 2.3%，電器電纜、觀光、油電燃氣、資訊服務、半導體、電子零組件、電機機械、水泥、貿易百貨、其他電子、化學等也均收紅。

至於下跌類股則以生醫跌幅最重，玻陶、鋼鐵、化學生醫、建材營造、造紙、其他類、紡纖、汽車、通信網路、塑膠、電腦設備、電子通路、食品、金融、航運、橡膠等也均收黑。

電子三王今天呈現一強二平，其中股王大立光雖然第 1 季財報毛利率跌破 70%，早盤一度跌破年線，但是買盤隨即湧入，推升股價持續走揚，終場反倒站上 3400 元大關。鴻海及台積電則是在平盤上下震盪，台積電開小高後隨即翻黑，鴻海雖然全場都在平盤之上，但是漲幅相當有限。

至於風電概念股則是持續疲弱，包括新光鋼、台船、亞力、中鋼構、華城、永冠 - KY、中興電等，均下跌逾 1%。

被動元件則是今天的強勢族群，在下游系統廠釋出恐遭斷鏈的消息激勵下，市場看好被動今年營運將續旺到年底，激勵國巨盤中在以 570 元創掛牌新高，佳邦及九豪也以漲停作收，興勤、鈞寶、大毅、光頡、智寶、華新科、禾伸堂等漲幅也在 1% 以上。

生技股也因為資金轉向而缺乏動能，寶齡富錦、和康生、康聯 - KY、科妍、全宇生技 - KY、台耀、佐登 - KY、麗豐 - KY 也均下跌逾 2%。

顯卡族群也續拉回，撼訊遭摜壓到跌停，麗台及技嘉都在中場過後由紅翻黑，映泰及微星雖然相對抗跌，但尾盤漲幅也收斂到平盤附近。