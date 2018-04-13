【豐銀投顧】中國軍演 影響台股？

◆盤勢分析

中國福建海事局昨天公告，18 日上午 8 時至午夜 12 時，將在台灣海峽水域範圍，進行實彈射擊軍事演習，禁止駛入。新浪軍事和環球網報導，福建海事局發布上述航行警告。18 日將在台灣海峽 24-52.9N/11 8-50.0E、24-52.9N/118-55.9E、24-42.6N/118-55.9E、24-42.6N/118-50E 四點連線水域範圍內，進行實彈射擊軍事演習，禁止駛入。國內有報紙直接寫「中共 18 日在台灣海峽實彈演習」，但仔細看其所發佈的地圖，根本是「廈門外海」，就連金門的漁民都影響不到，報紙寫「台灣海峽」，實在是有點誇張了。

中國的「環球時報」，向來就是比較「鷹派」的報紙，其報導大多是報喜不報憂。任何的國際情勢變化，在環球時報的評論結果一定是「中國將成最大贏家」。除此之外，若中國有任何武器正在研發或剛開始打算研發，媒體的報導永遠是勝利、成功、飛躍式的進展、填補了某一方面的空白。宣傳稿式的報導跟寫武俠小說差不多。永遠都是天下無敵、無人能及。中國掘起，四夷來朝。但實際上中國的領導人卻不一定是這種水平，大多數執政的人或官員都是穩健的、謙虛的。在媒體前放話動不動要打美國、打日本、毀滅台灣的，都是退將沒有實權的人，前一陣子說要在 2020 年解放台灣的王洪光，就是一個例子。

因此只要有點研究的人，大概都只會一笑置之。不過台灣的媒體就不是這麼回事了，有一點小事就都要放大解讀，似有其事的找來專家做分析。不相干的事也能變成影響台股的因素，從蔡英文當選會被中國制裁而崩盤、到不談 92 共識會崩盤、再到巴拿馬斷交會崩盤、台灣旅遊法通過會崩盤… 到底有完沒完？講了這麼多卻沒有一次崩盤！搞到投資人也都神經兮兮的，覺得台股應該不可能這麼強，之所以上萬點是政府出老千，硬拉硬撐，實在令人無言。台股從來就不曾「自爆」過或獨強於國際股市，台股目前只是遇到 11000 點的壓力近關情怯，加上太多流言影響，日後只要待補量即可，實在不必太過緊張。

豐銀投顧 李世新 分析師