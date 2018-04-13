【華冠投顧】賴昇楷:「被動元件」熱鬧滾滾《如獲至寶》接棒轉強

美股四大指數昨夜上漲突破下彎月線，中期形態已見「黃金右腳」架式，激勵今日大盤再度挑戰短線套牢區 11000 點附近，盤中雖然遇壓回測月線但無追殺量，因而尾盤又翻至盤上 + 10 點作收，OTC 指數更加強勢，盤中突破週二放量黑Ｋ高點並試圖挑戰前波高點， 終場 + 0.32% 創收盤新高 155.28，台股仍是「內資沒落跑、多頭沒變心」，短線處在「進可攻、退可守」的有利局面。

昨天被動元件是由本周推薦的《6175 立敦》轉強鎖漲停帶動熱鬧氣氛，今早繼續衝刺創高 46.9，短短兩日大漲近 15%，今天輪到學員卡位的《如獲至寶》完成中段整理轉強上攻，他的產品漲價推升 Q2～Q3 營運，加上豐厚業外收益，今年內外皆美獲利很有看頭，這位富家子弟到底是誰呢? 歡迎持續鎖定發文。

簡而言之，被動元件族群輪動脈動就像「母雞帶小雞」，三隻大母雞 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂帶領二線小雞 3090 日電貿、2478 大毅、6175 立敦、《如獲至寶》... 輪流表現，只要掌握好輪漲脈動，這個族群還有不少獲利機會。

昇楷列為第二季鎖定焦點的矽晶圓族群今日群起而上，龍頭 6488 環球晶突破 500 元大關創新天價拉開比價空間，5483 中美晶、3532 台勝科攜手奔漲停，3016 嘉晶、6182 合晶盤中漲幅都有超過 6% 的好表現，在 "矽晶圓" 報價逐季調漲效應下，這族群業績還是很有看頭。

風電、生技漲多如預期進行整理，正乖離過大需要震盪休息乃屬正常，待整理至成交量極度萎縮，則還有續彈機會。

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