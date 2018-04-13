【華冠投顧】武傑電台:台股震盪個股表現!

◆ 箱型震盪 11

美股的大漲下，台股早盤上漲 + 20 點開出，在假前賣盤的壓抑下，指數一度由紅翻黑；下半場大立光轉強，帶動加權指數收盤小漲 + 10 點作收，收在 10965 點，成交量 1235 億。

本周台股一如我們在上星期跟投資朋友預計一樣…『挑戰 11000』，雖然下半週無法在美股的止穩下，成功『站穩 11000』，但是對於下周多頭續攻看法依舊不變。對多頭而言，今天在美股的大漲下，其實是可望順勢『站穩 11000』；而今天台股表現明顯較日、韓股市弱，顯示多頭目前不急於求攻。展望下星期，三大法人的期貨部位依舊偏多；所以指數『易漲難跌』，因此下週預計『站穩 11000』。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而近期台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，也是漲跌互見，但近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，台股開盤漲 10 點，最終收盤收跌 18 點，收在 10955 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



武傑關注個股:

1.VHQ-KY (4803):

3 月主要在於廣告、電影特效與網劇後製業務較去年同期成長 22.88%，以及處分電影 50% 股權的投資收益達人民幣 900 萬元， 3 月份僅先認列處分電影的部份股權收益，後續待電影上映後，公司仍可享有票房收入的分潤；3 月合併營收為 1.6 億元，較上個月大幅成長 50.24%，較去年同期增加 13.47%；累計第一季合併營收為 3.62 億元，與去年同期相較成長 18.6%。

操作建議：去年獲利再創新高，但是股價在現金增資的影響下明顯偏弱；今天帶量轉強，可望吸引短線資金追價。短線支撐：180 塊。壓力：220 塊。

2. 中環 (2323):

光碟片廠商持續退出，導致近期產品價格每個月都在漲價，第 2 季淡季不淡，預估 CD-R、DVD-R 至少還有五年的迴光返照期，接下來則看好檔案光碟的前景。

操作建議：受到消息面激勵強彈，不過產業還是欠缺長期競爭力，僅可短線視之。短線支撐：5.8 塊。

3. 中美晶 (5483):

三月合併營收達 58.92 億元，月增率 14.7%，年增率 14.5%。第一季的累計合併營收達 168.91 億元，與去年第四季相較成長 6.3%，較去年同期增長 24.4%，其營收結構中有 82% 來自於環球晶的貢獻。

操作建議： 母以子貴，短線在業績成長下，股價再創新高；但是股價相對於獲利明顯偏高，小心追價風險。短線支撐：120 塊。

4. 大毅 (2478):

3 月營收 4 億 1836 萬 9000 元創新高，較上月增加 66.32%，並較 106 年同月增加 29.93%；累計 107 年 1-3 月營收 10 億 7745 萬 2000 元，較 106 年同期增加 24.21%。

操作建議： 股價短線漲幅已大，不建議過度追價。短線支撐：48 塊。

5. 國眾 (5410):

3 月營收 2 億 7326 萬 3000 元，較上月增加 58.37%，較 106 年同月增加 23.57%；累計 107 年 1-3 月營收 7 億 8486 萬 6000 元，較 106 年同期增加 49.17%。

操作建議： 今天爆量長黑，恐怕有主力出貨現象；下星期如果沒有快速站回 20 塊以上，短線議建逢高減碼。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2313 華通、6141 柏承、3628 盈正、6284 佳邦、6242 立康、2367 燿華、4803VHQ-KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6118 建達、3128 昇銳、6150 憾訊、6497 亞獅康、6461 益得、1519 華城、5512 力麒… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估