中國是當今美國真正的頭號敵人

來自北韓的頻頻試射飛彈,以及引爆核子彈等的囂張行徑,曾經給美國帶來極大的精神威脅;不過,長期來說,中國其實才是美國真正的頭號敵人。總人口為美國近 4 倍的中國,除了經濟規模愈來愈大之外,近幾年來,在各方面皆有長足的進步;其中,又以高科技這個領域的快速崛起,尤其令美國大感憂心。而支撐當地高科技快速發展背後的力量,一是當地相當重視這方面人才的培養。根據成立於 1971 年,總部設 1 在瑞士日內瓦州科洛尼的一個非營利組織「世界經濟論壇」(World Economic Forum,簡稱 WEF) 去年所作的一份報告,近期中國總計就培養了總數 460 萬名左右,在工程、數學,及其它領域的科技方面的人才 (剛從學校畢業);而這些人,現在大部分已經從事著工程師的工作。



中國企圖迎頭趕上



相對而言,美國的總人口雖然約為中國的的四分之一:然而,其近期上述人才的畢業生,卻僅有中國的的八分之一左右的比重而已。



除此之外,中國在高科技產業上所投入的資金,也絕對不遑多讓。根據研究機構 CB Insights 的統計,去年一整年,創業投資 (venture capital) 的基金投入高科技產業總金額超越 1 億美元的個案,在美國為 97 個:而中國在這方面,總計也以達 89 個的數量,緊追在後。事實上,這幾年來中國的高科技企業所募集到的創投資金,就不斷創新高,並在去年的時候,總金額首度攀升至 500 億美元的關卡,逐漸地趨近美國的 600 億美元以上的水平。



值得注意的是,在中央的主導之下,當前的中國,更毫無保留地顯現了其稱霸全球的雄心大志:2015 年,在中國國家主席習近平的一聲令下,全國人大會議提出了「中國製造二○二五」(Made in China 2025) 的一項新經濟規畫。而這項十年期的新規畫,其旨就在於以一個明確的承諾,以確保達成中國在諸如:人工智慧 (Artificial Intelligence,簡為 AI)、無人飛機 (drone)、機器人 (robot)、新能源,以及先進的電子產業等未來趨勢的新科技的發展目標。



躋身為全球前六大



此外,在去年,中國又推出了半導體產業的相關發展計畫;在這裡,中國中央也將投入約 1500 億美元 (接近 4 兆 4000 億元新台幣) 的資金,來協助發展。而為了達成這些目標,除了國內自己的培訓之外,中國現在也正積極地在國際間,招攬各地優秀的人才。



事實上,中國網路方面發展所獲致的成就,現在就已經有目共睹了;創立至今也不過短短近 20 年的時間,阿里巴巴集團 (Alibaba Group Holding Ltd.;代號:BABA US Equity) 與騰訊控股公司 (Tencent Holdings Ltd;700 HK Equity) 這兩家網路集團的總市值,現在已與美國的蘋果公司 (Apple Inc.;AAPL US Equity)、亞馬遜公司(Amazon.com;AMZN US Equity) 等重量級的跨國性企業,並列為全球高科技業界的「六大」,並頻藉著雄厚的財力,到處赴尋求購併的對象,以及將營運的領域擴充至海外市場。



『新聞來源/財訊快報 http://www.investor.com.tw』