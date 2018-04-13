〈零售迎母親節大檔〉怎送禮最感心？蝦皮、團購網三大類商品關鍵字搜尋激增

母親節預購檔期開跑，社群團購網 ihergo 愛合購觀察指出，以商品類別來看，近一周最多網友搜尋的母親節商品前 3 大分別是蛋糕、保養品和生活家電；蝦皮購物也指出，「母親節禮物」關鍵字增逾 30%，以居家生活、美妝保養和家電影音類型商品最受消費者青睞，預計整體母親節檔期，將推升相關類別業績成長 30-40%。

蝦皮指出，家電相關商品是熱門的母親節禮物選項，近 1 個月家電類別的訂單量更有近翻倍的成長，包括除濕機、電磁爐收到歡迎。

另一方面，蝦皮站上美妝保養相關商品業績已較上周激增近 1 倍，因此，看準此龐大商機，蝦皮商城直接攜手眾多醫美和專櫃品牌和百貨實體業者搶客。

愛合購則指出，據近 1 周的站內搜尋數據發現，最多網友搜尋的母親節禮物第 1 名是甜點蛋糕，第 2 名是保養品，第 3 名是生活家電，保健食品和餐券則分列 4、5 名。

其中，烘焙名店看準髒髒包話題正熱，紛紛主打巧克力口味商品，而巧克力商品的搜尋量也明顯較其他口味高出 30% 以上，尤其是有濃稠巧克力醬或可可粉的蛋糕最受歡迎。

至於保養品，以針對輕熟肌和熟齡肌主打抗老化、修護肌膚的商品搜尋量最高；生活家電類以海外代購夯品為主，如日本超夯的 Panasonic 吹風機，同時，按摩家電同樣是許多網友購買的主要選項。