誰是行動電商龍頭？蝦皮、商店街正面交鋒

商店街 (4965-TW) 與蝦皮購物都在拚行動電商市場龍頭位置，蝦皮購物今 (8) 日指出，已有多達 1200 萬名用戶下載 App，成為 App Store 年度最佳 App 購物類別冠軍，並強調去年底單月銷售商品件數近 1500 萬件，領先同業，是網購平台首選，商店街在 2018 年持續正面交鋒。

商店街日前指出，1 月單月即創下超商取貨衝破 1000 萬件次的紀錄，商店街個人賣場超商取貨件次在短短 11 個月內，已位居行動電商市場中領先地位，超越競爭對手蝦皮。

不過，蝦皮今日積極反擊，強調已有超過 1200 萬人下載 App，是 App Store 年度最佳 App 購物類別冠軍，平台上擁有 2.4 億商品物件數，單月銷售商品件數近 1500 萬件，顯然進入 2018 年後，二大業者為了拚人氣拚買氣仍將擴大行銷力道。

為持續培育台灣賣家，蝦皮購物舉辦 2017 蝦皮金選頒獎典禮，也藉此提供賣家交流行動電商與後社群時代的成功心法，希望藉此擴大扶植台灣賣家創業。

除了個別賣家，蝦皮指出，蝦皮商城推出不到一年已吸引超過 3000 家品牌電商進駐，包括知名品牌 P&G、屈臣氏和永豐商店等，更有破千賣家單月營收破百萬元。

蝦皮購物也指出電商新趨勢，2017 年快速消費品 (FMCG) 類別表現亮眼，訂單相較前一年成長近 3 倍，顯示用戶針對日常需求用品，消費習慣逐漸改變，由線下轉往線上。