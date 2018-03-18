〈觀察〉當蝦皮購物進軍B2C 網購業浮現下一個決勝關鍵

進入 2018 年後，商店街 (4965-TW) 運用網家集團資源加強推廣 24h 快速到貨服務，而蝦皮購物近日宣告進軍 B2C 市場，推出蝦皮 24h 購物中心，在過往非 B2C 平台的業者積極強化物流服務下，不排除接下來將對富邦媒 (8454-TW)momo 購物、網家 (8044-TW)PChome24h 購物造成一定的搶市壓力。

事實上，物流速度是鞏固消費者的一個重要環節，電商業者除了積極與原廠洽談更有競爭力的商品價格，並引進獨家的商品來做出差異化外，大型業者正陸續投資物流中心，以因應來勢洶洶的競爭。

可觀察到蝦皮購物進軍台灣 2 年來不斷進化服務，除了在去年將蝦皮拍賣轉型為蝦皮購物，近日更推出蝦皮 24h 購物中心，宣告進入 B2C 市場，成為台灣第一個整合 B2C 購物、B2B2C 商城、C2C 拍賣的一站式綜合電商。

蝦皮強調 24h 購物中心不僅是 24 小時快速到貨，也提供 24 小時客服，透過零時差回應用戶需求來吸引消費者。

而商店街今年初首度推出進倉服務，由於出貨速度大幅加快，在春節期間創下業績與去年同期相比大增 50% 的好成績，商店街目前 24h 快速到貨已具有超過 100 萬件商品。

為提升物流效率，電商龍頭富邦媒已規劃在中南部分別建置新物流中心，預計上半年就有進展，一座約投資 10 至 15 億元，接下來台北市區也還有計畫有大的物流策略。

可觀察到去年第 4 季富邦媒北區物流中心自動化設備投入營運後，大幅提升作業效率，商品從客戶下訂單到貨品包裝好上碼頭，從原先 30 分鐘縮短至最快只要 10 分鐘，北區物流中心加入後，推升 momo 每日處理的出貨量最高可達 14.4 萬件，一年更上看逾 5000 萬件。

而網家 PChome 購物銷售產品超過 500 萬種，其中有約 220 萬種商品在庫，可全台 24 小時到貨、台北巿 6 小時到貨，主要是因為具備 7 座出貨倉庫的優勢，預期 2019 年再新增第 8 座倉庫，顯示兩大電商業者正透過布建物流倉來穩固領先地位。