財經名嘴警告：輝達將反轉修正 且會又猛又快

鉅亨網編輯林羿君 2024-12-18 11:40

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《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 提出警告，輝達 (NVDA-US) 可能出現修正，而且會「非常猛烈與快速」。

輝達今年以來市值已大增 174%。儘管如此，Jim Cramer 周一在社群平台 X 發文指出，「輝達仍未達高峰，只是還不是時候…… 而且反轉會非常猛烈，並且速度很快。」

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這篇警告提出的 17 日，輝達的股價下跌了 1.68%，收盤價為 132 美元。

輝達正面臨中國嚴格的審查，當局對其在 2020 年收購美光科技的交易展開反壟斷調查，同時也調查了潛在的反競爭行為，包括 Nvidia 是否透過將其 AI 晶片與 Mellanox 的 NVLink 技術捆綁在一起來限制競爭。

天風證券分析師郭明錤表示，輝達的調查在短期內仍將懸而未決，這與高通在中國長達 15 個月的反壟斷案類似。

儘管中國市場僅佔輝達資料中心營收約 5%，但郭明錤仍要投資人做好準備，未來可能還會出現類似調查，例如針對輝達是否利用 CUDA 優勢達到 AI 晶片壟斷地位。

輝達在 AI 晶片市場維持主導地位，最近公布的第三季營收達 351 億美元，較去年同期大增 94%，市值約. 21 兆美元，是全球最有價值的公司之一，本益比為 53 倍。