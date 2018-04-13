【港股解碼】致豐工業電子：基本面良好顯估值優勢，獲基金多次增持

超購592倍

隨著科技的發展，電子產品消費越來越普遍，全球電子製造服務行業的規模穩步增長，從2016年的1.5萬億港元增加至2016年的2萬億港元，複合年增長率4.9%。預計受益於醫療設備、通訊、物聯網及汽車電子設備等行業市場需求的增加，此行業規模仍將持續增長，這對於行業內的企業來說，前景廣闊。

致豐工業電子（01710-HK）是工業電子零件及產品的原始設備製造商，向客戶提供由原料採購、製造到交付產品的全面性服務，並於2015年開始銷售自家品牌旗下的自動化檢測設備。公司於2017年11月23日在聯交所上市交易，上市前的公開發售超購592倍，可見投資者對於這家製造業公司的喜愛。2018年3月23日，公司發佈了2017年的全年業績公告，作為次新股，這份業績對於預判公司後續成長有著重要作用。

員工福利提升

致豐工業電子主要的產品包括機電產品、開關電源、智能充電器及其他，一般應用於可再生能源設施、通訊設備、商業貨運設備、醫療設備及保安系統等領域。2017年，致豐工業電子收入7.88億港元（下同），同比增長5.8%，毛利增長13.1%至2.36億元，年內溢利下滑6.67%至7000萬元。

表：致豐工業電子2017年業績

收益的增長，主要得益於機電產品、開關電源客戶訂單的增加，收入增長分別為13.18%、5.8%，毛利的上升，主要由於報告期內客戶對集團產品需求的上升以及公司削減原材料成本的計畫取得成功，毛利率也由2016年的28%增長1.9個百分點至2017年的29.9%。年內溢利的下滑則是因為2017年財政年度的上市費用增加950萬港元以及雇員福利上升所致。

從上述數據中能看到，客戶對公司產品需求的加強拉動收入穩步增長，公司在原材料成本的控制下助推毛利及毛利率拉升，但由於上市開支及公司提升員工福利造成了短期內的溢利下滑，但較公司成長而言，員工福利的提升有助於生產力的逐步釋放。

資金充足

企業的發展，不僅取決於有市場需求的產品，公司的財務狀況也將影響企業的成長，在這一方面，上市之後的致豐工業電子有較大的改善。2017年，公司流動資產4.77億元，流動負債1.88億元，流動比率2.54倍，速動比率1.85倍，與2016年相比，資本更加充足，資金流動能力較強。

圖：致豐工業電子現金流

公司帳戶上資金充足，對於這部分錢，公司亦有詳細的使用計畫，7780萬將用於發展新的產業基地，450萬將用於升級現有生產設施，1130萬將用於愛爾蘭都柏林及法國巴黎建立辦事處，1130萬用於廣州市建立戰略人才中心，剩餘募資餘額用於運營資金，截止2017年底，廣州市的戰略人才中心已開始籌建。

業務方面，公司在今年內已成功吸納兩名新客戶，預期其將於本年向公司發出實質性銷售訂單，其他未完成及準備中的銷售訂單處於正常及健康水準，並與2017年比較有所增長。公司為尋求更高利潤產品亦積極參與行業展覽，確定進入諸如電動車充電器、保健醫療行業等創新行業的可能性。

估值凸顯，基金增持

上市之後，公司資金更加充足，流動性大大提高，抗風險能力加強，對於募集到的資金，公司有詳細的用途規劃，並已按計畫逐步落實。就公司公告披露的業務進展情況，截止發年報前，2018年公司新引入兩名客戶有望本年內貢獻訂單以及其他訂單較去年相比有所增長，這也就意味著，公司業績穩步增長已得到一定保障。

市場上對於致豐工業電子看好的基金也有不少，如下圖所示為香港交易所官網披露易所披露的公司權益變動數據，Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited（以下簡稱“Asian”）多次增持致豐工業電子股票，2017年12月5日以0.8575港元每股的價格增持750萬股，12月11日，以均價0.76港元的價格增持247.6萬股，2018年1月31日以0.78港元的價格再次增持200萬股，Asian最新持有致豐工業電子股份占已發行股份的8.08%。RAYS CapitalPartners Limited（以下簡稱“RAYS”）和RUAN David Ching Chi（以下簡稱“RUAN”）亦多次增持公司股票，且兩家基金持有股份占已發行股份的比例均是8.09%。各大投資基金的紛紛增持，表明了對致豐工業電子的看好。

圖：整理於香港交易所

就估值而言，致豐工業電子在行業內仍具一定優勢，如下圖所示為同行業內與致豐工業電子市值接近公司的估值比較，致豐工業電子PE（TTM）僅10.1倍，是市值接近的幾個同行業公司中最低的。

表：整理於wind（數據截止於2018年4月12日收盤）

總體來看，公司2017年業績收入穩步增長，因上市開支及員工福利的發放較2016年有所下滑，但公司基本面依舊良好，業務方面有新客戶納入，目前訂單較2017年有所增長，資金充足，專案按既定目標逐步落實，有望打開更大市場格局。公司股票持續多次受投資基金增持，且公司目前估值優於同行業中市值相近的其他上市企業，對於這樣一家優勢明顯的上市企業，動心嗎？

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