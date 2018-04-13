分析師：信用利差有助判斷美股走勢 近期雖擴大但仍相對安全

如何判斷美股是否已達頂峰，並且長期趨勢向下？Cresset Wealth Advisors 執行長 Jack Ablin 認為，投資人應該觀察信用利差 (credit spread)，這個指標有助預示下一次的衰退。

據《Market Watch》報導，信用利差主要指的是最安全的長期國債，與最低投資等級公司債的殖利率利差，Ablin 表示，這能夠準確描繪當前市場的信用環境，進而決定投資人的風險偏好。

Ablin 指出，由於債券市場的規模，大約是股票市場的 7 倍，這種貸款上的殖利率溢價，就成了一個有用的晴雨表。

前次 2008 年衰退前，信用利差就出現了一整年上揚的情況，由 2007 年夏天約 178 個基點，到 2008 年底擴大到 650 個基點。然而，在 2001 年時，這卻不是一個可靠的市場時機指標。

(圖表取自 Market Watch)

相較之下，近期信用利差的回升則顯得微不足道。由 2 月初利差 184 個基點，如今上升到約 200 個基點。與此同時，道瓊指數及標普 500 指數自 2 月初暴跌逾 10% 之後，目前都難以回到當時的高點。

(圖表取自 Market Watch)

Ablin 表示，由歷史平均值來看，當前的利差仍低，不過近幾周持續的擴大，仍必須注意。要是繼續拉大，就暗示著信貸環境愈來愈收緊。

Ablin 用 200 日均線衡量，上下各增加 10% 的區間，目前的信用利差在均線下方約 6% 位置。

Ablin 表示，他們以 5 個重要指標看待後勢，信用利差只是其中之一。5 個指標是估值、經濟表現、流動性或信用利差、投資人情緒及股市動能。

他認為，如果利差走高、經濟成長放緩，而估值仍維持高水準，那麼就是股市明顯的向下修正信號。以當前局勢來看，他對投資股票維持樂觀態度。

