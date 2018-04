宏正今年營運拚新高，4K over IP視訊延伸器獲紅點設計大獎

【財訊快報/何美如報導】資訊設備連接管理方案領導廠宏正 (6277) 宣布 VE8950 4K over IP 視訊延伸器榮獲 2018 年紅點設計大獎,該獎項是全球設計領域最具影響力的獎項之一。VE8950 為覆蓋數百米場地的大型數位看板和電視牆布署提供解決方案,適用於校園、車站、商場和展覽中心等場景。宏正首季營收 12.73 億元,較去年同期成長 6.85%。除既有產品持續發展,更會全力發展高效能 KVM、Secure KVM 與環控系統三大潛力市場,此三大市場目前營收占比仍低,未來將扮演重要的成長引擎。全年營收有機會拚新高,毛利率更以重回 60% 為目標,獲利可望同步刷新紀錄。



總經理陳尚仲表示,「宏正多年來一直專注於提升產品用戶體驗,此次獲得紅點設計大獎,就是引領產品創新設計的最佳證明。宏正身為 AV meets IT 的趨勢領導廠商,我們致力於為用戶提供人性化產品設計以解決複雜的連接問題,實現核心理念『Simply Better Connections』。」紅點設計大獎於 1955 年創立,是世界上最大最有影響的設計競賽之一,獎項由德國埃森市的德國設計學會 (Design Zentrum Nordrhein Westfalen) 評選和頒發。



ATEN VE8950 能透過標準 Gigabit 網路實現長距離視覺無損的 1080p/4K 影像傳輸,為覆蓋數百米場地的大型數位看板和電視牆提供所需的彈性、擴展性和多功能特性,適用於機場、校園、會議中心、購物中心和展會等場景。



『新聞來源/財訊快報 http://www.investor.com.tw』