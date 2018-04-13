泰鼎發可轉債籌資6億元籌資 最快Q2完成募集

泰鼎 (4927-TW) 擬無擔保發行可轉債籌資 6 億元，籌資主要用途為償還銀行借款，並在今 (13) 日金管會證期局申報生效，若一切順利，預計最快今年 2 季可完成募集並償還銀行借款。泰鼎此籌資案也是今年以來首件 PCB 全製程廠的發債籌資案。

泰鼎發債籌資由凱基證券主辦，是今年繼嘉聯益 (6153-TW) 、台郡 (6269-TW) 之後，第三起 PCB 族群籌資案，其中嘉聯益辦理的現增案，已完成募集約 29.2 億元資金。

泰鼎去年負債比 61%，公司董事會決議發行國內第 3 次可轉換公司債籌資，上限 6 億元，籌資主要用途為償還銀行借款，若能依規劃在第 2 季完成募集並且償還借款，可有效改善財務結構。

泰鼎去年財報營收 103.95 億元，毛利率 10.43%，年減 4.51 個百分點，稅後純益 7844 萬元，年減 70.99%，每股純益 0.59 元。泰鼎去年第 4 季營收 26.31 億元，毛利率 9.83%，季減 0.2 個百分點，年減 1.97 個百分點，稅後純益 316 萬元，季減 54.52%，但較去年同期的稅後虧損 6580 萬元轉虧為盈，單季每股純益 0.02 元。

泰鼎在泰國 PCB 產能擴充已告一段落，目前月產能為每月 460 萬平方呎，今年以來產能利用率多維持在 90% 水準。泰鼎今年第 1 季營收為 24.18 億元，年增 3.05%。