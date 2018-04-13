國務院：對進口抗癌藥實施零關稅 鼓勵創新藥進口

國務院4月12日召開常務會議，會議決定，一是從2018年5月1日起，將包括抗癌藥在内的所有普通藥品、具有抗癌作用的生物堿類藥品及有實際進口的中成藥進口關稅降至零，使我國實際進口的全部抗癌藥實現零關稅。較大幅度降低抗癌藥生産、進口環節增值稅稅負。二是抓緊研究綜合措施，采取政府集中采購、將進口創新藥特别是急需的抗癌藥及時納入醫保報銷目錄等方式，并研究利用跨境電商渠道，多措并舉消除流通環節各種不合理加價，讓群衆切實感受到急需抗癌藥的價格有明顯降低。三是加快創新藥進口上市。將臨床試驗申請由批準制改為到期默認制，對進口化學藥改為憑企業檢驗結果通關，不再逐批強制檢驗。四是加強知識産權保護。對創新化學藥設置最高6年的數據保護期，保護期内不批準同品種上市。對在中國與境外同步申請上市的創新藥給予最長5年的專利保護期限補償。五是強化質量監管，加強進口藥品境外生産現場檢查，嚴打制假售假。

此外，會議還确定發展“互聯網+醫療健康”措施，緩解看病就醫難題、提升人民健康水平;部署全面加強鄉村小規模學校和鄉鎮寄宿制學校建設，為農村孩子提供公平有質量的義務教育。

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