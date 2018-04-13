中國醫療網絡(00383-HK)為昆明與南京項目引資

中國醫療網絡(00383-HK)公布，公司之間接全資擁有附屬公司昆明同仁與重慶博弘就昆明項目訂立昆明合作協議，以及於同日，間接非全資擁有附屬公司南京同仁與重慶博弘就南京項目訂立南京合作協議。昆明同仁及重慶博弘將共同投資昆明項目。昆明同仁將為該項目提供部分昆明地塊。重慶博弘將負責籌集該項目之資金，該項目的投資總額將為約逾14.47億元(人民幣.下同)。

昆明同仁及重慶博弘將共同負責該項目之發展、建設及營運。昆明地塊是一幅位於昆明市廣福路以南、金家河以西的地塊，地盤面積約192,017.71平方米，由昆明同仁持有作醫療及衛生保健用途。

南京同仁及重慶博弘將共同投資南京項目。南京同仁將為該項目提供部分南京地塊。重慶博弘將負責籌集該項目資金，該項目的投資總額將為約10.76億元。

南京項目之管理南京同仁及重慶博弘將共同負責該項目之發展、建設及營運。南京項目於部分南京地塊上開發的養老村項目南京天地健康城，項目地盤面積約84,646.14平方米。

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