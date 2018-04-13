川普指示頂級顧問研究重新加入TPP 是否另有深意？

摘要：美國總統川普周四表示，已經指示白宮首席經濟顧問庫德洛和美國貿易代表萊特希澤，探索重新加入 TPP 的可能，有共和黨議員認為，這將對美國農業利多。川普上任第一周就帶領美國退出 TPP，剩餘 11 國也在上月簽署了最終版本協議。分析稱，在美中貿易爭端仍存的時點，川普這一表態令人玩味。

美東時間周四，美國總統川普在與來自農業州的共和黨議員和州長會談時表示，已經指示白宮全國經濟委員會主任庫德洛和美國貿易代表萊特希澤，探索重新加入 TPP 的可能性。

這一言論是在記者退場後作出的。隨後內布拉斯加州共和黨參議員 Ben Sasse 和參議院農業委員會主席 Pat Roberts 都對媒體引述了這一言論，並稱川普在會議期間重申了很多次，趁現在加入 TPP「更加容易」。

有兩位白宮匿名官員也對彭博社等主流媒體確認了這個消息。雖然川普在去年上任第一周就帶領美國退出了 TPP，他也崇尚達成對美國有利的雙邊協議，但現在可能認為與 TPP 剩餘 11 個國家一對一談判過於耗時費力，不如乾脆重新加入。

TPP 即《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），美國退出後改名為《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），最終貿易協議於 3 月 8 日在智利首都聖地亞哥簽署，成員國包括日本、加拿大、澳洲、文萊、智利、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。

（上圖來自英國《金融時報》截圖，是美國尚未退出時的 TPP 版圖）

CPTPP 協議仍在等待一些成員國聽證通過，還沒有最終實施。華爾街見聞曾提到，川普在 1 月出席達沃斯論壇時表示，以前的 TPP 協議「太糟糕」，如果能擁有「明顯更好」的協議，美國可以考慮重返 TPP。美國財長姆努欽也在參加完 3 月 G20 財長峰會後出訪智利稱，美國完成其他貿易關係優先事項後，將重新考慮加入 TPP。

據新華社援引智利外交部統計，CPTPP 覆蓋全球 4.98 億人口，國內生產總值之和占全球經濟總量的 13%。但美國退出後，TPP 剩餘 11 個成員國占全球 GDP 的規模被削減了 2/3，有分析指出，日本等傳統盟友國顯然歡迎美國重新加入。

上文提到的共和黨大佬 Ben Sasse 稱，白宮不排除會重新談判很多 CPTPP 的條款，為美國的重新加入設置了障礙。據路透社，最終版協議中有超過 20 項條款被暫時擱置或修改，包括了之前應美國要求加入的知識產權從嚴保護規則，特別是針對藥品的知識產權，令擔心藥品成本被抬升的成員國鬆了一口氣。

日本 TPP 首席談判代表 Kazuyoshi Umemoto 曾表示，歡迎美國態度轉變，但重新談判非常困難，畢竟最終細節在達沃斯論壇前就敲定了，而且經過了長達半年的密集談判。智庫彼得森國際經濟研究所的高級研究員 Chad Brown 指出，澳洲和新西蘭的農民可能也不想跟美國分這個蛋糕，畢竟 CPTPP 提供了高速發展經濟體的 5 億消費者市場。

參議院民主黨大佬 Elizabeth Warren 評價稱，川普圍繞 TPP 的行動與言論堪稱一個「荒誕不羈的反轉」。但媒體觀察發現，川普今年 2 月會見澳洲總理 Malcolm Turnbull 後的記者會上，當着對方的面再度重申了對加入 TPP 持開放態度。參議院農業委員會主席 Roberts 也在周四表示，重新加入 TPP 將對美國農業州利多。

至於川普為何扭轉了一年前的觀點，突然想要加入 TPP，目前的時點似乎值得玩味。

一方面，TPP（或稱 CPTPP）等國際貿易協議的存在，對加入國製造了多邊關係的便利。英國就曾表達過脫歐之後加入 TPP 的意願，可能成為首個在太平洋或中國南海都沒有邊境線的 TPP 成員國。

此外，財經媒體 CNBC 也指出，美中貿易衝突只是緩和，並沒有徹底解決，川普有可能想借 TPP 起到團結盟友國目的，也趁機為美國農產品尋找新的出口市場。川普還特意強調了北美自由貿易協議 Nafta 重新談判，也會「特別照顧美國農民」，並稱目前進展順利。

今年 3 月 29 日，美國商務部長羅斯稱，川普願意重新開始與歐盟進行《跨大西洋貿易及投資夥伴關係協定》（TTIP）的談判。TTIP 談判也是由歐巴馬政府於 2013 年啟動，由於遭到歐盟內部的激烈政治反對和英國公投退歐影響，2016 年談判陷入停滯。

去年 4 月英國《金融時報》就提到，羅斯會晤歐盟貿易專員開啟了恢復 TTIP 談判的大門，但警告稱，歐盟需要與中國和日本展開競爭，以證明自己願意首先與川普政府達成協議。

『新聞來源／華爾街見聞』