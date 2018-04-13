〈分析〉連房奴都做不起：美國五分之一人口與長輩住

新證據顯示，我們所了解的老美國，也就是每代生活水平每代增加一倍以上，其實已早早停歇。

《ZeroHedge》報導，美國的「跨代同堂」家庭已到達了自二戰以來的高點。

跨代家庭成長 / 圖：ZeroHedge

據了解，負債沉重的美國人正在調整生活水平的惡化。社會上許多低收入消費者已經調整了他們的生活方式 - 也就是與父母或爺爺奶奶同住。換句話說，在過去的半個世紀裡，越來越多美國人回到父母的地下室裡，尋求一個窩。

據美國智庫皮尤研究中心《Pew》的資料顯示，2016 年有 6400 萬美國人，占美國總人口約 20%，居住在多代家庭中。代表了這種家庭形式的連續發展 30 年，儘管美國政府宣傳現在是經濟大蕭條以來的最強經濟概況。

生活在多代家庭的人從 1950 年代的 21% 下降至 1980 年代的 12%。但 1980 年代初出現明顯的反彈，使多代家庭的美國人穩定成長。

《Pew》提道，2009 年共有 5150 萬美國人（佔人口的 17%）住在多代家庭中。這個數字於 2014 年達 6060 萬美國人 - 占美國人口的 19%，小幅成長。

該研究發現，年輕人（千禧世代，1981 年至 2000 年出生人口）是最常轉遷移至多代家庭的年齡人口。「近年來，年輕人是最有可能生活在多代家庭中的年齡組（以前，這個年齡組屬於 85 歲以上的人口）。

千禧世代與長輩同居的比率最高 / 圖：Pew

2016 年資料顯示，25 歲至 29 歲的人口中有 33% 是這類家庭的居民。

千禧時代房屋擁有率非常低 / 圖：ZeroHedge

在一群年齡 18 歲至 34 歲之間的年輕人中，與父母同住的人口已達 130 多年來的高峰，也首次超過了其他住宿選項。雖然沒有大學學歷的年輕人更有可能與父母同住，但那些擁有大學學歷的人更有可能與配偶或伴侶生活在他們自己的家中。

亞洲人和拉丁美州裔人比白人住在多代家庭的可能性要高。Pew 提道，亞洲和西班牙裔人口的總體增長速度比白人快，這些群體比白人更有可能生活在多代家庭中。

此外，外國出生的美國人比在美國出生的本地人，更可能生活在多代家庭裡。根據 2016 年的資料顯示，美國華裔人口有 29% 生活在多代家庭、西班牙裔為 27%、黑人為 26%、而白人為 16%。

亞裔人與長輩同居為最高比例 / 圖：Pew

Chesapeake 的 Tom Chtaham 提道，目前美國人的儲蓄相當少。大多數人靠信用款維持生活，而那些有儲蓄的人則將其儲存在金融工具中。隨著金融體系的瓦解，這些工具將化整為零，用退休金過活的年代將終止，而影響生活水平。擁有較少資產的人將會變得無家可歸，因為他們會失業，爾後被債務摧垮。