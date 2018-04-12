【大行報告】德銀料中資股首季盈利強勁 華晨等估值尤其吸引

德銀發表報告指出，盡管宏觀經濟及企業盈利向好，但股市波動性高企，預期企業盈利理想，而且情況可以持續。此外，中國金融去槓桿化進展順利，并沒有引起額外的擔憂，不過中美貿易戰問題及美國股市遭抛售，為市場帶來負面影響。

該行續指，MSCI中國指數去年增長強勁，達24.3%，其中，非金融板塊更大升42.6%，該行估計中資股首季盈利強勁，64%已公布初步業績的A股，首季盈利均有所上升。随着預期企業首季盈利強勁，及次季宏觀經濟向好，看到入市機會。在股市波動後，估值仍未反映企業前景正面因素，重申看好中資股，推薦20隻首選股，其中，北控水務(00371-HK)、華晨中國(01114-HK)、中車時代(03898-HK)估值尤其吸引，目标價分别為6.5元、23.4元及52元。

德銀估計，MSCI中國指數及國企指數今年底將分别達到110及14,000，較去年12月29日升23.6%及18.6%，給予環保及再生能源、軟件及互聯網、消費、保險、醫療保健、銀行及券商等板塊評級「增持」。按估值計算，MSCI中國估值吸引，未來一年市盈率預測為10.6倍。至于市場氣氛而言，中國要大力開放市場，并推出扶持政策，有助逐步釋除市場憂慮。

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