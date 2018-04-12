中國女巴菲特砸6億海撈騰訊 喊價2020年前見千元大關

「中國女巴菲特」西京投資管理公司 (香港) 主席劉央對騰訊 (0700-HK) 信心爆棚，看好它的股價在 2020 年前，會漲到 1000 元 (港元，下同)。透露自己趁騰訊股價跌破 405 元配股價關口時，一天內斥資 6 億元大手掃進騰訊，成為該公司最大重倉股份。

《星島日報》報導，劉央昨 (11) 日透露，曾於今年 1 月下旬，透過微訊向騰訊主席馬化騰，表明看好騰訊股價可見 1000 元。並指曾在 5 元及 100 元水平吸納騰訊，但均已出貨，一直等待進場機會。直至早前騰訊股價出現調整，股價跌破 405 元水平，便大舉掃貨，更於一天之內斥資 6 億元吸騰訊，但實際斥資多少掃騰訊，則未有進一步披露。

劉央雖然看好騰訊可見 1000 元，但她認為現價水平不會再增持騰訊。騰訊昨收報 419.6 元，升 0.6%。

騰訊股價

劉央表示，自己花了 10 年時間，實現從「價值投資者」轉向「趨勢投資者」。她以銀行舉例，提到印度銀行平均市帳率為 4 點幾倍，遠超中國某些銀行的 0.8 倍，但這並不意味中國銀行不好，因此現在談「價值」不再具備意義。她指出，趨勢投資才是香港未來主流。

不過，她表示看好內銀股未來表現，稱 2018 年是銀行股重要一年，預期年內內銀股淨息差將錄得雙位數增長。她透露，自己已完成「兩大一小」增持，但未透露具體股名。她認為內銀現時價格過高，不宜追入。

劉央表示，在年初經歷 2 次股災後，港股「黑天鵝」事件已經過去，接下來利多消息會多，現時恒指 30000 點已經基本站穩，可上看 35000 點。

劉央素有「中國女股神」、「中國女巴菲特」之稱，但她早前亦不乏投資失敗的個案。2013 年，她曾錯誤買入中金再生 (0773-HK)，令她旗下基金損失 7 億多元，整個事件太過離奇，甚至有好萊塢片商考慮將其搬上大屏幕。

銀基集團 (0886-HK) 亦曾經是劉央的「愛股」。該股於 2015 年 6 月創出 3 年新高，劉央及後於近 1.93 元高位增持 5000 萬股，惟股價持續走低，劉央亦連續增持，最高持股量超過 13%。然而該股當年表現差勁，年內累計下跌 55%。