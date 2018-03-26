馬化騰：騰訊只做新零售底層 把機會讓給合作夥伴

上周騰訊 (0700-HK) 公布業績後，遭南非大股東 Naspers 首次減持股份，以 405 元 (港元，下同) 配售 1.9 億股，套現近 770 億元，造成騰訊股價大跌。主席馬化騰昨 (25) 日喊話安撫投資人，表示 Naspers 入股騰訊 17 年來，僅出售了一點點，並承諾 3 年內不會再減持。

香港《明報》報導，馬化騰昨出席深圳 IT 領袖峰會時表示，上市公司需要好股東，「南非大股東 17 年內就賣了一點點，還馬上說 3 年內不會再賣」，形容這樣的股東很難找到。

Naspers 早前指出，由於需要支援集團核心業務進一步發展，並鞏固市場地位，故出售小量騰訊股份，惟其已告知騰訊擬出售事宜，騰訊亦理解並支持其決定，強調不打算再出售更多持股。出售股份後，Naspers 持股量降至 31.17%，仍為公司控股股東。

馬化騰在會上透露，兩會期間一直與深圳團代表和深交所總經理洽談怎樣回 A 股上市，他認為，只要股東結構好，不是「同股不同權」問題也不大。他提到，港交所 (038-HK)）之所以獲得中國科技公司青睞，有賴港交所行政總裁李小加多年來推動改革的努力，惟要改變傳統市場對 A、B 股及「同股不同權」的觀念非常艱難。

近幾個月來，騰訊大舉佈局智慧零售公司的股份。香港《文匯報》引述馬化騰表示，很多人看不懂騰訊在新零售的佈局，為什麼會花這麼多錢去買新零售。「因為我們看到了很多需求在變化，我們的主要目的並非是做新零售，我們看中的點是希望微信用戶與線下實體商舖連起來，帶來更多商機。」

對於騰訊最近布局智慧零售公司股份，馬化騰解釋，智慧零售對支付，雲及廣告均有好處。他重申，騰訊會把機會讓給所有的合作夥伴，不會做零售及商業，只做底層。

騰訊看中的其實只是零售背後的雲計算、AI 及金融服務業務。馬化騰說，騰訊看重的是連接，用戶通過微信小程序掃二維碼完成購買後，微信把用戶在線上和線下連接起來，連接完成後騰訊可以從支付，雲及廣告方面受益。

《星島日報》報導，馬化騰認為，隨着中國 4G 技術普及化，推動整個社會經濟線上線下迅速融合，不可忽視的是二維碼技術。雖然二維碼看似是不起眼的技術，但卻是最有價值的。因為掃碼是最簡單而又最容易被接受的方式。